EQS-News: Bybit senkt die Einstiegshürden für exklusive Vermögensverwaltungslösungen mit einem Jahresendangebot für VIP-Kunden

DUBAI, VAE, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, verbessert die Unterstützung für ihre Handelsgemeinschaft, indem sie die Mindestzeichnung für ihr Private Wealth Management Programm (PWM) vorübergehend auf 250 000 USDT senkt, eine Reduzierung um 50 Prozent gegenüber der üblichen Schwelle. Diese exklusive Jahresendinitiative für Bybit-VIPs erweitert den Zugang zu Vermögensverwaltungsstrategien auf institutionellem Niveau, die darauf ausgelegt sind, die dynamischen Marktbedingungen von heute zu navigieren.

Da die makroökonomische Unsicherheit weiterhin die kurzfristigen Aussichten prägt, setzen anspruchsvolle Anleger bevorzugt auf maßgeschneiderte Strategien, die Kapital erhalten und zugleich überzeugende risikoadjustierte Renditen erzielen. Die PWM-Services von Bybit haben während der jüngsten Marktschwankungen eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt. Der erfolgreichste Fonds erzielte im Oktober 2025 eine beeindruckende APR von 16,94 %, was den Wert eines intelligenten, datengestützten Portfolio- und Risikomanagements in Zeiten hoher Volatilität unterstreicht.

Wertschöpfung durch Kompetenz

Bybit PWM kombiniert maßgeschneiderte Vermögensallokationsstrategien mit persönlicher Kundenbetreuung und bietet der Kundschaft:

Maßgeschneiderte Portfoliogestaltung zugeschnitten auf individuelle Risikoprofile und Anlageziele

Aktives Risikomanagement zur Erhaltung des Kapitals unter volatilen Marktbedingungen

Exklusiver Zugang zu kuratierten privaten Fonds und institutionellen Anlagemöglichkeiten

Engagierte Unterstützung durch erfahrene Vermögensverwaltungsexperten

„Diese exklusive Jahresendinitiative für VIPs spiegelt unser Engagement wider, unsere vermögenden Kunden gerade dann zu unterstützen, wenn durchdachtes Portfoliomanagement am wichtigsten ist", sagte Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth Management bei Bybit. „Indem wir die Einstiegsvoraussetzungen anpassen, erweitern wir den Zugang zu Lösungen auf institutionellem Niveau für einen größeren Kreis anspruchsvoller Anleger. Ob die Märkte steigen oder fallen, Bybit PWM liefert das, was die Kundschaft braucht: Verlässlichkeit, disziplinierte Strategien und eine stabile Performance."

Diese zeitlich begrenzte Anpassung der Zeichnungsvoraussetzungen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger versuchen, ihre Portfolios vor dem neuen Jahr strategisch zu positionieren. Berechtigte VIP-Kunden können nun die umfassenden PWM-Dienstleistungen von Bybit, einschließlich privater Portfolioverwaltung und individueller Anlageplanung, zu einem deutlich niedrigeren Einstiegspreis nutzen.

Qualifizierte Anleger, die an Bybit PWM interessiert sind, werden gebeten, sich mit ihrem Kundenbetreuer in Verbindung zu setzen oder sich an das engagierte Wealth Management Team auf wealth@bybit.com oder über das Online-Kontaktformular zu wenden.

Informationen zu Bybit

Bybit ist nach Handelsvolumen die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse und betreut eine globale Community von über 70 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem das Unternehmen ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

