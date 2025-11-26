EQS-News: DATAGROUP übernimmt Betrieb der SAP-Systemlandschaft für Heidelberger Druckmaschinen

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP übernimmt Betrieb der SAP-Systemlandschaft für Heidelberger Druckmaschinen



26.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pliezhausen, 26. November 2025 – DATAGROUP hat im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens den Zuschlag für den Betrieb der SAP-Systemlandschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) erhalten. Das Projekt umfasst die Migration und den langfristigen Betrieb der SAP-Systeme in der DATAGROUP Enterprise Cloud in Frankfurt am Main. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich.

DATAGROUP unterstützt die Heidelberger Druckmaschinen AG beim Betrieb und der Weiterentwicklung ihrer geschäftskritischen SAP-Systeme. Das Unternehmen ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Im Rahmen des Projekts wurden sämtliche SAP-Systeme und -Komponenten von Heidelberg in das hochsichere DATAGROUP-Rechenzentrum in Frankfurt am Main übertragen und dort auf einer modernen, skalierbaren Cloudarchitektur neu aufgebaut. Dabei erfolgte die Migration der bestehenden Oracle-Datenbanken auf die performante SAP-ASE-Plattform. Das Ziel war eine effiziente, kostensparende und zukunftssichere SAP-Systemlandschaft, die einen Umstieg auf SAP S/4HANA ermöglicht.

Partnerschaftlich zum modernen SAP-Betrieb

Die Umstellung erfolgte im laufenden Betrieb innerhalb von neun Monaten. Das Projekt umfasst rund 30 Systemlandschaften mit insgesamt mehr als 100 SAP-Systemen und einer Gesamtkapazität von über 1,2 Millionen SAPS.

„DATAGROUP verfügt über eine der größten SAP-Einheiten in Deutschland und kombiniert tiefes technisches Betriebs-Know-how für komplexe SAP-Landschaften mit einem umfassenden Verständnis für geschäftskritische Prozesse“, erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Wir freuen uns, HEIDELBERG bei dieser wichtigen Transformation als langfristiger Partner zu begleiten.“

„Mit DATAGROUP haben wir einen Partner gefunden, der sowohl technologisch als auch organisatorisch gut zu uns passt“, sagt Sven Storck, Head of Information Technology und CIO der Heidelberger Druckmaschinen AG. „Die enge Abstimmung zwischen unseren IT-Teams und der klar strukturierte Migrationsansatz haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Wechsel im laufenden Betrieb in einem Zeitraum von rund neun Monaten reibungslos und erfolgreich umgesetzt wurde.“

Durch die Migration und den Betrieb im DATAGROUP-Rechenzentrum erhielt HEIDELBERG eine hochverfügbare, skalierbare und auditkonforme Infrastruktur. Damit wurde die technologische Basis für künftige SAP-Innovationen geschaffen und die Grundlage für einen stabilen und wirtschaftlichen IT-Betrieb gelegt.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Über HEIDELBERG

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

26.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 711 4900 500 Fax: +49 711 41079 220 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 2235204

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2235204 26.11.2025 CET/CEST