EQS-News: Fractus erweitert sein Lizenzprogramm auf den Kassensystembereich (POS)

BARCELONA, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Fractus, ein Pionier auf dem Gebiet der Antennentechnologie und der Lizenzierung von geistigem Eigentum (IP), gab heute einen neuen Lizenzvertrag mit einem der fünf führenden Anbieter von Kassensystemen (POS) in den USA bekannt. Der Vertrag stellt einen wichtigen Meilenstein dar, der die branchenübergreifende Reichweite von Fractus ausweitet und die wichtige Rolle seiner Technologie in einem breiten Spektrum von vernetzten Geräten weiter anerkennt.

Fractus ermöglicht kompakte, zuverlässige drahtlose Geräte durch jahrzehntelange Forschung und Entwicklung im Bereich der Antennen sowie ein robustes Patentportfolio. Durch diese einvernehmliche Vereinbarung fließt diese Innovation nun über effiziente Lizenzverhandlungen in Zahlungsterminals ein. Eine faire und verlässliche Lizenzvergabe ermöglicht Herstellern, leistungsstarke Multiband-Konnektivität in ihre Geräte und Systeme zu integrieren, ohne jahrelange Forschung reproduzieren zu müssen.

„Die Skalierung unserer Technologie im POS-Markt ist eine natürliche Erweiterung unserer Mission, Konnektivität überall zur Verfügung zu stellen", sagte Jordi Ilario, Geschäftsführer von Fractus. „Diese Vereinbarung mit einem amerikanischen Top-Fünf-Branchenführer bestätigt die Stärke unseres geistigen Eigentums und beschleunigt unsere Strategie, Hersteller in jeder Produktkategorie zu unterstützen, die auf drahtlose Kommunikation angewiesen ist."

Kassenterminals sind Geräte mit integrierten Kartenlesern, die zur Autorisierung elektronischer Zahlungen eingesetzt werden. Kassenterminals sind allgegenwärtig und finden sich in Taxis, Restaurants und in Ticketterminals an Bord – ebenso wie an vielen anderen Orten. Die Bequemlichkeit und Flexibilität, die der Verzicht auf eine Festnetzverbindung mit sich bringt, haben diese Geräte auch zu einer beliebten Option für sichere, ständig verfügbare Transaktionen gemacht.

Die Nachfrage im gesamten POS-Ökosystem bleibt stark. Hersteller haben im Jahr 2023 weltweit 121,8 Millionen POS-Terminals ausgeliefert, darunter Thekenterminals, Kassenterminals für Mehrkassenumgebungen, tragbare und unbeaufsichtigte Geräte für den mobilen und nicht mobilen Einsatz. Diese Größenordnung verdeutlicht die umfassenden Möglichkeiten, die sich durch die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf vernetzte, softwaredefinierte Terminals ergeben.

Informationen zu Fractus

Fractus ist ein Pionier auf dem Gebiet der Anwendung fortschrittlicher Geometrie und Mathematik im Antennendesign. Die patentierten Innovationen des Unternehmens ermöglichen kompakte, leistungsstarke Multiband-Antennen, die in Smartphones, IoT-Geräten, Netzwerkinfrastrukturen sowie Connected-Health-Anwendungen zum Einsatz kommen. Fractus verfügt über ein Portfolio von mehr als 40 patentierten Erfindungen und die Technologie des Unternehmens wurde von weltweit führenden Unternehmen lizenziert. Unter anderem wurde Fractus 2005 vom Weltwirtschaftsforum als „Technology Pioneer" ausgezeichnet; seine Erfinder waren 2014 Finalisten beim Europäischen Erfinderpreis; und 2017 erhielt das Unternehmen den „European Inspiring Company Award" der London Stock Exchange Group.

