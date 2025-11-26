EQS-News: mAIbe und LenioBio geben eine neue strategische Zusammenarbeit bekannt, die darauf abzielt, die Entdeckung und experimentelle Validierung von monoklonalen Antikörpern der nächsten Generation zu beschleunigen

EQS-News: LenioBio / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vertrag

DÜSSELDORF, Deutschland, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- mAIbe und LenioBio freuen sich, eine neue strategische Zusammenarbeit bekannt zu geben, die darauf abzielt, die Entdeckung und experimentelle Validierung von monoklonalen Antikörpern der nächsten Generation zu beschleunigen.

Durch die Kombination der KI-gestützten Plattform von mAIbe für das Design und die Optimierung von Antikörpern mit der zellfreien Expressionstechnologie von LenioBio vereint diese Partnerschaft zwei sich ergänzende Stärken, um den Design-Build-Test-Zyklus erheblich zu verbessern.

Das ultraschnelle, skalierbare Expressionssystem von LenioBio ermöglicht die schnelle Herstellung komplexer Antikörper und liefert hochwertige experimentelle Daten, die direkt in die KI-Modelle von mAIbe einfließen.

Durch diesen integrierten Ansatz werden die beiden Teams gemeinsam:

die Funktionsprüfung von KI-generierten Antikörperkandidaten beschleunigen

die Effizienz und den Durchsatz der Frühvalidierung erhöhen

eine schnellere Iteration zwischen rechnerischen Vorhersagen und experimentellen Ergebnissen ermöglichen

Gemeinsam setzen mAIbe und LenioBio einen neuen Standard für Geschwindigkeit, Flexibilität und datengesteuerte Innovation in der therapeutischen Antikörperforschung, indem sie die Lücke zwischen Labor und Anwendung schließen.

Informationen zu LenioBio

Die LenioBio GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das mit seiner ALiCE®-Plattform Pionierarbeit im Bereich der zellfreien Proteinexpression leistet und die schnelle Entdeckung, Entwicklung und skalierbare Produktion von Proteinen jenseits der Grenzen lebender Zellen ermöglicht. LenioBio wurde 2016 in Deutschland gegründet und hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Aachen. Erfahren Sie mehr unter www.leniobio.com und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn.

Informationen zu mAIbe

mAIbe ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf das KI-gestützte Design monoklonaler Antikörper spezialisiert hat. Seine Plattform kombiniert physikalisch fundierte generative KI und synthetische Biologie, um präzise, kostengünstige Antikörper zu entwickeln, die gegen virale und bakterielle Krankheitserreger gerichtet sind. mAIbe hat seinen Sitz in Rom, Italien, und ist an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Biowissenschaften tätig, um die Entwicklung von zugänglichen Immuntherapien der nächsten Generation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.maibe.eu

