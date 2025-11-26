EQS-News: Nota AI unterzeichnet Technologiekooperationsvereinbarung mit Samsung Electronics zur Optimierung von Exynos AI

EQS-News: Nota AI / Schlagwort(e): Vertrag

„Die Popularisierung generativer On-Device-KI vorantreiben"

- Die Optimierungstechnologie von Nota AI wurde in das Exynos AI Studio von Samsung Electronics integriert und verbessert die Effizienz bei der Modellentwicklung für On-Device-KI.

SEOUL, Südkorea, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Nota AI, ein auf die Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen spezialisiertes Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine Kooperationsvereinbarung mit dem System-LSI-Geschäft von Samsung Electronics unterzeichnet hat, um seine Technologie zur Optimierung von KI-Modellen für den neuesten Anwendungsprozessor (AP) von Samsung, den Exynos 2500, bereitzustellen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung stellte Nota AI die Kerntechnologie für Samsungs Toolchain zur Optimierung von KI-Modellen, Exynos AI Studio, bereit und schuf damit die technologische Grundlage für fortschrittliche generative KI-Erfahrungen auf dem Exynos 2500 AP.

Exynos AI Studio ist eine Toolchain, die Entwickler dabei unterstützt, KI-Modelle auf Exynos-Prozessoren effizient zu optimieren und bereitzustellen. Durch die Integration der Technologie von Nota AI wurden die Effizienz und Leistung der Modelloptimierung erheblich verbessert, was ein leistungsfähigeres On-Device-KI-Erlebnis auf Smartphones ermöglicht – ohne auf eine Cloud-Verbindung angewiesen zu sein.

„Die Integration der Optimierungstechnologie von Nota AI in Exynos AI Studio hat die Effizienz der Entwicklung von On-Device-KI-Modellen im Vergleich zu früheren Generationen verbessert", erklärte Chulmin Jo, Vizepräsident für Mobile AP S/W -Entwicklung bei Samsung Electronics. „Wir sind sehr zufrieden mit den hervorragenden Ergebnissen dieser Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere gemeinsame Fortschritte."

„Diese Zusammenarbeit stellt einen Durchbruch bei der Einführung unserer KI-Optimierungstechnologie in weltweit vermarkteten Verbrauchergeräten dar", erklärte Myungsu Chae, Geschäftsführer von Nota AI. „Es geht um mehr als nur die Bereitstellung von Software – wir haben ein eng integriertes Framework entwickelt, in dem KI-Hardware und -Software zusammenkommen, um leistungsstarke generative KI am Rand bereitzustellen." Er fügte hinzu: „Wir werden das On-Device-KI-Ökosystem gemeinsam mit Samsung Electronics und führenden globalen Partnern weiter ausbauen und durch innovative Technologien spürbare Auswirkungen auf den Markt erzielen."

Seit seiner Gründung hat Nota AI strategische Investitionen von großen Unternehmen wie Samsung Electronics, LG, NAVER D2SF und Kakao erhalten, was seine technologische Führungsposition und seinen Wachstumskurs bestätigt. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Samsung Electronics, bei der die Technologie von Nota AI in kommerziellen Massenprodukten zum Einsatz kommt, stellt einen wichtigen Meilenstein dar und demonstriert die Fähigkeit des Unternehmens, technologische Innovation und Skalierbarkeit in der Praxis zu vereinen.

Nach dem erfolgreichen Börsengang an der Korea Exchange (KOSDAQ) über den Technology-Special-Track plant Nota AI, das durch den Börsengang gewonnene Kapital für eine strategische Expansion in wichtige globale Märkte wie Nordamerika, Europa und den Nahen Osten zu nutzen und damit seine Position als Vorreiter bei der Kommerzialisierung von generativer On-Device-KI zu festigen.

