EQS-News: VINNO präsentiert auf der MEDICA 2025 die Integration von „Sound, Licht und Luft" - Weltpremiere der Vicyto-Endoskopie-Serie

EQS-News: VINNO / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

VINNO präsentiert auf der MEDICA 2025 die Integration von „Sound, Licht und Luft" - Weltpremiere der Vicyto-Endoskopie-Serie



26.11.2025 / 01:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DÜSSELDORF, Deutschland, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf der MEDICA 2025 hat VINNO ein neues Kapitel in seiner Technologie-Roadmap aufgeschlagen und ein erweitertes Portfolio vorgestellt, das nun die Bereiche Ultraschall, Endoskopie und Atemwegsversorgung umfasst. Dieses strategische „Sound–Licht- Luft"-Ökosystem spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, medizinische Innovationen durch interdisziplinäre Technik und klinische Intelligenz der nächsten Generation voranzutreiben.

Die Grenzen des Ultraschalls verschieben

Die ULTIMUS-Plattform von VINNO demonstriert erneut das enorme Potenzial von Ultraschall. Mit Hilfe der Ultra-Resolution-Mikroskopie (URM) werden mikrovaskuläre Details erfasst, die mit der Standard-Bildgebung nicht sichtbar sind.

Diese Methode gewinnt in Europa zunehmend an Bedeutung, wo Einrichtungen wie das Universitätsklinikum Erlangen sie zur Untersuchung mikrovaskulärer Veränderungen bei Nierentransplantationspatienten einsetzen, um frühzeitig subtile Veränderungen des Transplantats erkennen zu können.

Neben URM präsentierte VINNO sein umfassendes KI-Ultraschall-Ökosystem, das mittlerweile in großem Umfang bei Schilddrüsen-, Brust und Leberuntersuchungen sowie bei Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen zum Einsatz kommt. Von der automatischen Erkennung bis zur quantitativen Analyse helfen diese KI-Tools den Ärzten, sichere, konsistente und effiziente Diagnosen zu stellen.

Expansion in neue Dimensionen der Bildgebung

VINNO hat einen entscheidenden Schritt über den Ultraschall hinaus unternommen und seine erste Endoskopieplattform, die Vicyto-6000-Serie, weltweit auf den Markt gebracht. Basierend auf der All-Spectrum Multidimensional Photon (AMP)-Bildgebungsengine mit einer Sechs-LED-Lichtarchitektur bietet sie eine stärkere Ausleuchtung, eine klarere Farbwiedergabe und mehrere spezielle Lichtmodi für unterschiedliche klinische Anforderungen.

Das System wird von einem leistungsstarken Field-Programmable Gate Array (FPGA) und einem Octa-Core-Prozessor für hochauflösende Bildgebung mit geringer Latenz angetrieben, während ein integriertes Lichtquellen-Plus-Prozessor-Design das Gerät kompakt und klinikfreundlich hält.

Das Endoskop selbst zeichnet sich durch Präzision und Benutzerfreundlichkeit aus. Es verfügt über einen der kleinsten Außendurchmesser unter den inländischen Modellen und unterstützt durch intelligente Biegsamkeit und einstellbare Steifigkeit eine reibungslosere Navigation durch anatomische Kurven. Das leichte Gehäuse und die anpassbaren Bedienelemente sorgen für eine weitere Verringerung der Ermüdung des Bedieners und optimieren den Arbeitsablauf.

Die Neudefinition von Komfort in der Schlaftherapie

Erstmals vorgestellt wurde die Stream-Serie CPAP von VINNO, die sich auf eine sicherere und komfortablere Schlaftherapie bei obstruktiver Schlafapnoe (OSA) konzentriert. Sie verfügt über eine FOAMLESS-Geräuschreduzierungsstruktur, die die mit der Zersetzung von Schaumstoff verbundenen Risiken beseitigt und gleichzeitig einen leisen Betriebsgeräuschpegel von 27 dB gewährleistet.

Die zentrale Überwachungstechnologie, der VFT-Detektor, nutzt eine variable Frequenz-Forcierungsschwingungstechnik, um Atemereignisse wie Apnoe, Hypopnoe und Luftstrombeschränkungen in Echtzeit zu erkennen.

Die Zukunft des intelligenten Gesundheitswesens

Mit diesen Innovationen in den Bereichen Ultraschall, Endoskopie und Atemtherapie treibt VINNO seine Vision einer intelligenten Gesundheitsversorgung weiter voran und bietet Ärzten klarere Einblicke, höhere Effizienz und zuverlässigere Entscheidungshilfen für intelligentere, vernetztere medizinische Lösungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831719/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinno-prasentiert-auf-der-medica-2025-die-integration-von-sound-licht-und-luft--weltpremiere-der-vicyto-endoskopie-serie-302626206.html

26.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2235878 26.11.2025 CET/CEST