Freundlicher Start an den Märkten – Apple und HP im Fokus

Der deutsche Leitindex startet mit Rückenwind in den Tag, getragen von einer freundlichen Grundstimmung an den internationalen Märkten. Auch die US-Futures zeigen sich robust, während in Asien der Nikkei nach einer Phase der Unsicherheit wieder Tritt fasst.

Makroökonomischer Überblick:

Im Fokus steht heute die Veröffentlichung der US-Daten zu langlebigen Gütern. Für September erwarten Ökonomen einen moderaten Anstieg um 0,3 Prozent, nachdem die Orders zuletzt kräftig zugelegt hatten. Die Zahlen gelten als wichtiger Indikator für Investitionsbereitschaft und könnten Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik liefern. Am Abend richtet sich der Blick nach Frankfurt: EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht zu den Perspektiven der europäischen Wirtschaft.

Im Fokus:

Apple präsentiert sich vorbörslich leicht im Plus. Rückenwind kommt von einer Analyse, die dem Konzern den Sprung an die Spitze des globalen Smartphone-Markts zutraut. Laut Expertenmeinungen dürfte Apple in diesem Jahr rund zehn Prozent mehr iPhones absetzen und damit Samsung überholen. Treiber sind die starke Nachfrage nach der iPhone-17-Reihe und ein beschleunigter Upgrade-Zyklus bei Bestandskunden.

Auch HP zeigt sich freundlich. Der PC-Pionier kündigte an, bis zu 6.000 Stellen zu streichen, um durch den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz Effizienz und Innovationskraft zu steigern. Die Maßnahme soll langfristig Kosten senken, verursacht aber zunächst einen Aufwand von rund 650 Millionen Dollar.

