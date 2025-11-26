Friedenshoffnung und Zinsfantasien tragen Dax

Frankfurt (Reuters) - Aus den USA überschwappende Zinsfantasien und die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine locken die Anleger am deutschen Aktienmarkt an.

Der Dax legte am Mittwochmorgen rund ein halbes Prozent zu auf 23.588 Punkte, nachdem er bereits am Dienstag ein Prozent gewonnen hatte. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA öffnen nach Meinung der Börsianer die Tür für eine Zinssenkung der US-Notenbank auf ihrer Dezember-Sitzung noch ein Stück weiter. "Konsum und Arbeitsmarkt schwächeln in der weltgrößten Volkswirtschaft. Darauf muss die Fed reagieren, so die inzwischen wieder einhellige Meinung auf dem Börsenparkett", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Entsprechend hoch sei allerdings auch das Enttäuschungspotenzial, warnte er.

Beim Ukraine-Krieg geht US-Präsident Donald Trump davon aus, dass eine Einigung zur Beendigung in greifbarer Nähe ist, rückte aber von einer festen Frist ab. Zuvor hatte er den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag als Zieldatum für eine Einigung genannt. Ein belastbarer Frieden in der Ukraine würde das Geschäftsklima hierzulande wohl spürbar verbessern, sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Rüstungswerte präsentierten sich dennoch fester und machten damit vorangegangene Kursverluste teils wieder wett. Rheinmetall standen drei Prozent im Plus, Hensoldt und Renk gewannen 2,1 und 1,8 Prozent.

Aktien von Aroundtown fielen um mehr als vier Prozent. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist hat in den ersten neun Monaten Gewinneinbußen verbucht.

