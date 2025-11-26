W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Rüstungszulieferer

Hensoldt erhält Großauftrag für "Luchs"-Sensortechnik

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der Rüstungszulieferer Hensoldt hat einen Großauftrag von fast einer Milliarde Euro erhalten.

Hensoldt rüstet den neuen Spähpanzer der Bundeswehr, den "Luchs 2", mit Sensortechnik und dem neuen "Ceretron"-Missionssystem aus, das die Daten der Sensoren auswertet und ein taktisches Lagebild erzeugt. Der Auftrag kommt vom US-Rüstungskonzern General Dynamics, dessen Europa-Tochter den "Luchs 2" bauen soll, wie Hensoldt am Mittwoch in Taufkirchen bei München mitteilte. Der Vertrag umfasse Entwicklungs- und Vorserienfahrzeuge sowie die Produktion der Ausrüstung für zunächst 274 Spähpanzer. Dazu kommen Optionen für weitere Systeme.

