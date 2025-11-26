Wir schauen uns an, was die Exchange Supply Ratio wirklich misst, warum sie so oft falsch interpretiert wird und welchen Einfluss sie kurzfristig auf Angebot und Nachfrage haben kann.

Coinbase-Outflows: Nur Technik oder verändertes Verhalten?

Die Charts zeigen riesige Abflüsse von Coinbase - aber steckt dahinter wirklich Kapital, das die Börse verlässt? Die Daten verdienen eine genauere Betrachtung und könnten ein falsches Marktbild erzeugen.

Stablecoins: Das weltweit erste echte Krypto-Massenprodukt

Ob Remittances, Tokenisierung oder institutionelle Abwicklung: Stablecoins sind längst mehr als ein Trading-Tool. Das Wachstum ist enorm und Ethereum bleibt das Fundament des Stablecoin-Ökosystems.