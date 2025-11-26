W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Ethereum dominiert Stablecoins - aber was heißt das für Anleger?

onvista · Uhr
Wir schauen uns an, was die Exchange Supply Ratio wirklich misst, warum sie so oft falsch interpretiert wird und welchen Einfluss sie kurzfristig auf Angebot und Nachfrage haben kann. 

Coinbase-Outflows: Nur Technik oder verändertes Verhalten?

Die Charts zeigen riesige Abflüsse von Coinbase - aber steckt dahinter wirklich Kapital, das die Börse verlässt? Die Daten verdienen eine genauere Betrachtung und könnten ein falsches Marktbild erzeugen. 

Stablecoins: Das weltweit erste echte Krypto-Massenprodukt

Ob Remittances, Tokenisierung oder institutionelle Abwicklung: Stablecoins sind längst mehr als ein Trading-Tool. Das Wachstum ist enorm und Ethereum bleibt das Fundament des Stablecoin-Ökosystems.

