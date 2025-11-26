Kryptowährung
Ethereum dominiert Stablecoins - aber was heißt das für Anleger?
onvista · Uhr
Wir schauen uns an, was die Exchange Supply Ratio wirklich misst, warum sie so oft falsch interpretiert wird und welchen Einfluss sie kurzfristig auf Angebot und Nachfrage haben kann.
Coinbase-Outflows: Nur Technik oder verändertes Verhalten?
Die Charts zeigen riesige Abflüsse von Coinbase - aber steckt dahinter wirklich Kapital, das die Börse verlässt? Die Daten verdienen eine genauere Betrachtung und könnten ein falsches Marktbild erzeugen.
Stablecoins: Das weltweit erste echte Krypto-Massenprodukt
Ob Remittances, Tokenisierung oder institutionelle Abwicklung: Stablecoins sind längst mehr als ein Trading-Tool. Das Wachstum ist enorm und Ethereum bleibt das Fundament des Stablecoin-Ökosystems.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Massiver StimmungsumschwungDie Wall Street ist so volatil wie seit dem April-Chaos nicht mehr21. Nov. · onvista
Gerd Kommer: Toxische Glaubenssätze stoppen – raus aus der Geldfalle | ETFs | MSCI | Börse Stuttgart
gnubreW20. Nov. · Börse Stuttgart
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeParadoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista