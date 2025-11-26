W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Längster Direktflug der Welt verbindet China mit Argentinien

dpa-AFX · Uhr
BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern bietet ab kommender Woche den längsten Direktflug der Welt an. Ab dem 4. Dezember fliegt die Airline zweimal wöchentlich von der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Argentiniens Regierung genehmigte die neue Verbindung am Mittwoch per Veröffentlichung im Amtsblatt.

Shanghai und Buenos Airlines liegen sich auf dem Globus fast genau gegenüber. Für die 20.000 Kilometer lange Strecke kalkuliert China Eastern 25,5 Stunden für den Hinflug und 29 Stunden für den Rückflug.

Zwischenstopp in Auckland

Allerdings handelt es sich bei der Verbindung nicht um einen Nonstop-Flug. Die Maschinen vom Typ Boeing 777-300ER werden im neuseeländischen Auckland einen technischen Stopp einlegen, wie das Luftfahrtmagazin "Aero" berichtete. Dort wird das Flugzeug aufgetankt und die Crew gewechselt. Die Passagiere dürfen die Maschine werden des zweistündigen Aufenthalts demnach kurz verlassen.

Die Direktverbindung stellt auch Konkurrenz für die Lufthansa dar. Die deutsche Airline bietet über ihr Frankfurter Drehkreuz bereits eine Umsteigeverbindung zwischen Shanghai und Buenos Aires an./dde/DP/he

