Moskau: Neuer US-Friedensplan für Ukraine erfordert "ernsthafte Analyse"

Moskau (Reuters) - Der neue US-Friedensplan für die Ukraine erfordert nach Angaben aus Moskau eine "ernsthafte Analyse".

Er sei bei einem Treffen von US- und russischen Vertretern in Abu Dhabi in dieser Woche nicht besprochen worden, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow am Mittwoch. Einige Aspekte des Plans könnten positiv gesehen werden, viele erforderten jedoch eine spezielle Diskussion unter Experten, erklärte Uschakow im russischen Staatsfernsehen.

Uschakow zufolge waren Vertreter der russischen Geheimdienste in der Golf-Stadt, um sich mit ihren ukrainischen Kollegen zu treffen und "sehr heikle Themen" wie den Austausch von Gefangenen zu besprechen. Dabei trafen sie auch den US-Heeresstaatssekretär Dan Driscoll, wie ein US-Vertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Das Treffen mit dem US-Vertreter sei unerwartet gewesen, sagte Uschakow. Was dabei besprochen wurde, sagte er nicht.

"Nein, der Friedensplan wurde in Abu Dhabi nicht diskutiert. Der Friedensplan wurde noch mit niemandem im Detail besprochen", sagte Uschakow dem Reporter Pawel Sarubin. "Wir haben ihn gesehen, er wurde uns übergeben, aber es gab noch keine Gespräche." Die Vorschläge erforderten eine "wirklich ernsthafte Analyse, eine ernsthafte Diskussion", fügte er hinzu.

(Bericht von Reuters; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)