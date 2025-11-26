Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Verdi-Umfrage/Paketbranche

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Verdi-Umfrage/Paketbranche:

"Die Arbeit als Zustellerin und Zusteller ist ein Knochenjob. Was anekdotisch vielen Menschen bekannt war, zeigt die Umfrage der Gewerkschaft Verdi auch empirisch. Rund 270.000 Menschen arbeiten bei Paket- und Kurierdiensten. Sie halten ihre Knochen hin, damit die Rädchen der Konsumgesellschaft nicht ins Stocken geraten. Der Lohn dafür ist - auf vielen Ebenen - mickrig: Mit den Gehältern, die in der Branche gezahlt werden, lässt sich ein gutes Leben kaum bezahlen. Und am Ende des Berufslebens wartet eine spärliche Rente. Aber dafür muss man es bis ans Ende des Berufslebens schaffen: Gewerkschaften und Betriebsräte berichten von Muskel-Skelett-Beschwerden durch das jahrelange schwere Heben. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Die Ampel-Regierung wollte die Paketgrößen noch auf 20 Kilogramm beschränken, daraus ist nichts geworden. Die aktuelle Bundesregierung zeigt wenig Interesse an den Arbeitsbedingungen der Menschen im Allgemeinen und der Paketbranche im Besonderen."/yyzz/DP/stw