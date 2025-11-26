W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Senkung der Ticketsteuer/Luftfahrt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Senkung der Ticketsteuer/Luftfahrt:

"Eine Branche kämpft jahrelang für Entlastung - und als sie endlich kommt, fällt der Jubel erstaunlich verhalten aus. Hat die Luftverkehrsbranche ihr Ziel aus den Augen verloren? Nach langem Ringen wird die Ticketabgabe gesenkt. Doch die Reaktion: höfliches 'Danke' - und sofort neue Forderungen. Von einem großen Signal ist die Rede, von einem 'ersten, richtigen Schritt'. Mehr passiert nicht: Weder gibt es spürbar mehr Flüge, noch fallen die Ticketpreise. Offenbar wird die angekündigte Steuererleichterung vor allem in den Büchern der Unternehmen landen."/yyzz/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Logistikkonzern
Netzagentur droht Deutscher Post mit hohen Strafen23. Nov. · dpa-AFX
Netzagentur droht Deutscher Post mit hohen Strafen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?gestern, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden