Strategischer Meilenstein: Nexus Uranium tritt führendem US-Branchenverband bei

Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ), Nexus oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun Mitglied der “South Dakota Mineral Industries Association” (“SDMIA”) ist, eines gemeinsamen Sprachrohrs der Mineralindustrie in South Dakota. Die Mitgliedschaft steht im Einklang mit den sich intensivierenden Uranexplorationsaktivitäten von Nexus in South Dakota, wo das Unternehmen zwei strategische Uranprojekte kontrolliert. Mit diesen Projekten ist Nexus ein bedeutender Akteur im Uranerschließungssektor in South Dakota.

Der Zeitpunkt dieser Mitgliedschaft ist bedeutsam, denn die Vereinigten Staaten wollen ihre inländischen Lieferketten für kritische Mineralien stärken, wobei Uran für die Energiesicherheit und den Übergang der Nation zu sauberer Energie ausschlaggebend ist.

Jeremy Poirier, Chief Executive Officer von Nexus Uranium, erläuterte:

“Der Beitritt zur SDMIA trägt unserer Verpflichtung zu einer verantwortungsbewussten Mineralerschließung in South Dakota und unserer Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit mit Industriepartnern, örtlichen Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern Rechnung. Im Zuge des Ausbaus unserer Uranprojekte in South Dakota wird diese Mitgliedschaft eine wichtige Plattform bieten, zur Bergbautradition des Bundesstaates beizutragen und zugleich zu gewährleisten, dass wir uns in Bezug auf Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden an bewährten Vorgehensweisen orientieren.”

Über die “SDMIA”

Die “South Dakota Mineral Industries Association” wurde 2022 eingerichtet und dient als bundesstaatliches und nationales Sprachrohr der Bergbaubranche in South Dakota. Die “SDMIA” hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bergbauerbe von Weltklasse und die Partner im Rohstoffbereich in South Dakota zu würdigen, indem sie eine sichere, nachhaltige und verantwortungsbewusste Mineralressourcenerschließung durch Aufklärung, Interessenvertretung und einen sinnvollen Austausch mit Pädagogen, örtlichen Gemeinden, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit fördert. Zu den namhaften bestehenden Mitgliedern gehören “enCore Energy”, “Barrick”, “Dakota Gold” und “Solitario Resources”.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralien im Bereich der grünen Energie konzentriert. Das Unternehmen besitzt fünf Uranprojekte in den USA: “Chord” und “Wolf Canyon” in South Dakota, “South Pass” und “Great Divide Basin” in Wyoming sowie “Wray Mesa” in Utah. Diese Projekte wurden in der Vergangenheit bereits umfassend erkundet und befinden sich in vielversprechenden Erschließungsgebieten. Nexus besitzt außerdem das Uranprojekt “Mann Lake” im Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Nach der kürzlich erfolgten Fusion mit Basin Uranium Corp. hat Nexus ein Portfolio von Uranvorkommen in fortgeschrittenem Stadium konsolidiert, die von der steigenden Nachfrage nach Kernenergie und der inländischen Uranproduktion profitieren sollten.

Das wachstumsorientierte Unternehmen präsentiert sich mit einer klaren strategischen Ausrichtung auf dem US-amerikanischen Uranmarkt.

Durch die Kombination aus geopolitischen Entwicklungen, einem wachsenden Energiebedarf – insbesondere durch die KI-getriebene Digitalisierung – sowie regulatorischer Unterstützung für die Kernenergie sieht sich das Unternehmen optimal positioniert, um vom anstehenden globalen Uranzyklus zu profitieren.

Ein möglicher bedeutender Wettbewerbsvorteil: Nexus Uranium möchte sich für das US-weite “FAST-41-Programm” qualifizieren – ein vom US-Kongress geschaffenes Verfahren zur Beschleunigung großer Infrastrukturprojekte. Das Programm ermöglicht es, komplexe Genehmigungsprozesse transparenter, effizienter und innerhalb verbindlicher Fristen durchzuführen. Es bietet insbesondere Energie- und Rohstoffprojekten einen klar strukturierten Zeitrahmen, um Investitionsentscheidungen planbarer zu gestalten und Projektumsetzungen zu beschleunigen. Koordiniert wird das Programm vom “Federal Permitting Improvement Steering Council” (“FPISC”).



Nachhaltige Technologie: “ISR”-Verfahren im Fokus



Im Zentrum der Projektstrategie von Nexus Uranium steht das sogenannte “In-Situ-Recovery-Verfahren” (“ISR”) – eine besonders umweltfreundliche Methode des Uranabbaus. Im Gegensatz zu klassischen Tagebau- oder Untertagebetrieben verbleibt das Erz im Boden; lediglich eine chemische Lösung wird über Bohrungen in das Gestein eingebracht, um das Uran herauszulösen. Dies reduziert Umweltbelastungen erheblich: Es entstehen keine Abraumhalden, kein radioaktiver Staub und die Oberflächenstruktur bleibt weitgehend unberührt.

“ISR”-Projekte haben nachweislich schnellere Genehmigungszeiten, geringere Investitionskosten und stoßen auf höhere öffentliche Akzeptanz – vor allem in Ländern mit etablierten regulatorischen Standards wie den USA, Australien oder Kasachstan. In den USA etwa stammen alle aktiven Uranminen – darunter “Smith Ranch-Highland”, “Crow Butte” und “Alta Mesa” – aus “ISR”-Betrieb. Auch international zeigt sich ein klarer Trend: Kasachstan produziert nahezu 100 % seines Urans mittels “ISR” und hat sich damit zur führenden Nation in der Uranförderung entwickelt.

Starkes Signal an den Markt: strategischer Verbandseintritt stärkt Investorenstory

Mit seiner strategischen Fokussierung auf “ISR”-Technologie und der möglichen Qualifikation für das FAST-41-Programm setzt Nexus Uranium auf Effizienz, Umweltverträglichkeit und regulatorische Planungssicherheit. Das Unternehmen sieht sich damit in einer starken Ausgangsposition, um den steigenden weltweiten Bedarf an emissionsarmer Energie aktiv mitzugestalten.



Auch deshalb dürfte die Aktie der Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P1018 ; WKN: A3EXYF) gerade jetzt ein Top-Pick für jeden Anleger und Investor sein, weil der Markt für Uran gerade erst wieder neu erblüht und in Zukunft nicht mehr wegzudenken ist. Auf dem aktuellen Kursniveau, vor allem aber im Hinblick auf das überproportionale Upside-Potential, könnte diese Aktie gerade der beste Pick im Uran-Sektor sein und gewinnorientierten Anlegern attraktive Gewinne einbringen.

