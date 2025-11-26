W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Videoanalyse 26.11.2025

Dell liefert Zahlen: Gewinn höher als erwartet

onvista · Uhr
Dell hat Zahlen geliefert, welche recht stabil waren. Elf Prozent Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Gewinnseite ist gestiegen, und zwar um 11 Cent mehr als die Analysten auf der Uhr hatten.

Martin erklärt, wie es um die Aktie steht. 

