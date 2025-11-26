Videoanalyse 26.11.2025
Dell liefert Zahlen: Gewinn höher als erwartet
onvista · Uhr
Dell hat Zahlen geliefert, welche recht stabil waren. Elf Prozent Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Gewinnseite ist gestiegen, und zwar um 11 Cent mehr als die Analysten auf der Uhr hatten.
Martin erklärt, wie es um die Aktie steht.
