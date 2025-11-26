WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 10. Dezember 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Sika AG, Investor Day FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 10/25 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 12/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen, Industrievertrauen 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/25 13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 29/30.10.25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Hybrid-Symposium von «Börsen-Zeitung» und PwC: «Kreditgeschäft der Zukunft», Frankfurt/M. U.a. mit Christian Gerhardt (Deutsche Bank), Hinrich Holm (Investitionsbank Berlin), Melanie Kehr (KfW) und Eva Wunsch-Weber (Frankfurter Volksbank Rhein/Main) 09:30 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung der LBBW unter dem Motto «(Ein)blicke in neue Zeiten - Was 2026 wichtig wird» - mit Robert Habeck (Grüne) In verschiedenen Panels diskutieren Expertinnen und Experten u.a. über Kapitalmärkte, KI und die Perspektiven deutscher Schlüsselindustrien. + 11.20 Panel «Quo vadis Energiewende?» mit dem ehemaligen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck 09:30 DEU: Recharge Wind Power Summit - Fachkonferenz über die Zukunft der Windenergie, Hamburg 09:30 DEU: Verwaltungsgericht verhandelt über Klage von Mercedes-Benz wegen Rückrufbescheiden des Kraftfahrtbundesamtes zu Abschalteinrichtungen, Schleswig 10:00 DEU: KPMG Banking Day zur Zukunft der Banken U.a. mit FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp und Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender FC Bayern München. 10:00 DEU: Konsumklima Summit 2025, Berlin 10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch KfW: «Die deutsche Industrie am Scheideweg» mit dem Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank, Dirk Schumacher 10:30 DEU: Erneut Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht im Streit um Offshore Windpark Butendieck in der Nordsee, Münster 11:00 DEU: Bundessozialgericht prüft Einkommensanrechnung des Ehepartners bei Grundrente, Kassel Das Einkommen eines Ehepartners wird bei der Grundrente - anders als bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften - angerechnet. Der 5. Senat des Bundessozialgerichts soll entscheiden, ob das verfassungswidrig ist. 11:00 DEU: Online-Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm, Eltville am Rhein 11:00 DEU: Presse Roundtable der von Poll Immobilien GmbH «Wohneigentum ermöglichen - Neubau und Revitalisierung: Was 2026 geschehen muss», Frankfurt/M. 12:30 DEU: Festakt bei Volkswagen: «Unsere Mitbestimmung wird 80 Jahre», Wolfsburg Festrede von Eva Umlauf und Grußworte von Daniela Cavallo, Oliver Blume, Olaf Lies und Christiane Benner. 14:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Estland, Kristen Michal 18:00 DEU: bankendialog «Leitwährungsdiskussion und Kapitalflüsse - wie können Deutschland und der Euroraum profitieren?», Berlin U.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Heiner Herkenhoff QAT: Geneva International Motor Show (GIMS), Doha KGZ: Kremlchef Wladimir Putin bei Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25 00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25 07:00 FIN: BIP Q3/25 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25 08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25 08:00 SWE: BIP Q3/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25 08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25 09:00 CHE: BIP Q3/25 09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpriese 11/25 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25 10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche HINWEIS USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q3/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25 09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025 GBR: British American Tobacco, Pre Close Trading Update 2025 USA: Kfz-Absatz 11/25 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit» CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen 10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung 10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm 12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin 14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hugo Boss, Strategie-Update USA: Snowflake, Q3-Zahlen USA: Salesforce, Q3-Zahlen USA: Macy's, Q3-Zahlen DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25 14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25 15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 11/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M. 11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose 11:00 DEU: VDIK-Jahrespressekonferenz (online) mit Imelda Labbé und Jan-Hendrik Hülsmann BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk) 13:30 SWE: Electrolux (Capital Markets Day) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen USA: Comcast, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab) 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25 08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25 11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25 11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig) 11:00 GRC: BIP Q3/25 16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25 EUR: S&P Rating Deutschland --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 11/25 CHN: Im- und Exporte 11/25 00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25 10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main 10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg 13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz 10:00 DEU: Jahres-Pk Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Bilanz-Pk, Essen 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25 18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung 22:30 USA: GE Vernova, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Home Depot (Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn 14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin 18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M. --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day 10:30 DEU: Jahres-Pk des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M. 13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day USA: Adobe, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25 02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25 07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25 17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25 20:00 USA: Fed Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen, Karlsruhe 10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München 18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren. BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zum Verbrenner-Aus vor, Brüssel BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Paket für eine umweltfreundliche Industrie vor, Brüssel BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi