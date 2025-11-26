Zwei Nationalgardisten in Washington von Schüssen getroffen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Zwei Mitglieder der Nationalgarde sind in der US-Hauptstadt Washington von Schüssen getroffen worden. Das teilte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit./gei/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeParadoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista