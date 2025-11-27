AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse winkt Test von Abwärtstrend - JPMorgan-Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Aktien der Deutschen Börse bahnt sich am Donnerstag nach einer JPMorgan-Empfehlung ein Test des jüngsten Abwärtstrends an. Vorbörslich kletterten die Papiere der Eschborner auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss auf 225,40 Euro. Damit würden sie es auch erstmals seit Juni wieder über ihre 50-Tage-Linie schaffen. Seit dem Rekord im Mai haben Deutsche-Börse-Aktien bis zu 31 Prozent verloren, bevor in der Vorwoche eine Erholung einsetzte.

JPMorgan-Experte Enrico Bolzoni begründete den relativ schwachen Lauf im zweiten Halbjahr mit der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen. Die Bewertung der Aktie werde aber der Qualität und breiten Aufstellung des Finanzunternehmens nicht gerecht. Mit seinem Kursziel von 292 Euro traut er ihnen eine Rückkehr auf Rekordniveau zu./ag/jha/