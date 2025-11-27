W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Negative Reaktion auf Aramis-Bilanz drückt auch Auto1 etwas

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Auto1 sind am Donnerstagmorgen als schwächster Wert im MDax zeitweise um mehr als 3,5 Prozent gefallen. Im Verlauf dämmten die Papiere des Autohändlers ihre Kursverluste aber deutlich ein. Belastend war zunächst ein Kursrutsch der Branchenkollegen von Aramis in Frankreich um bis zu 14,5 Prozent auf das tiefste Niveau seit August 2024.

Das vor allem in Frankreich aktive Unternehmen hatte Geschäftszahlen vorgelegt und die Erwartungen an 2026 etwas gebremst. Das Wachstumstempo werde nicht ganz so schnell sein, wie bislang erhofft, hieß es im Ausblick. Neben dem aktuellen Wirtschaftsumfeld belastet Aramis aber gerade auch die politische Situation in Frankreich./ag/jha/

