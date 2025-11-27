Aktien Europa Schluss: Stagnation - Ruhiges Geschäft am US-Feiertag
dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Kursgewinnen an Europas Aktienmärkten habe sich die Anleger am Donnerstag eine Auszeit gegönnt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Wegen des US-Feiertags "Thanksgiving" verlief das Geschäft ruhig. Das Börsenumfeld bleibt mit der Hoffnung auf bald erneut sinkende Leitzinsen in den USA positiv.
Der EuroStoxx 50 gab um 0,04 Prozent auf 5.653,17 Punkte nach. Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI um 0,07 Prozent auf 12.831,05 Punkte zu. Der britische FTSE 100 stieg um 0,02 Prozent auf 9.693,93 Punkte./la/he
