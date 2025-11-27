W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Bonner habe 2025 unter Furcht vor stärkere US-Konkurrenz und tristeren Perspektiven für das deutsche Breitbandgeschäft gelitten, schrieb Ottavio Adorisio in dem Kommentar vom Mittwochnachmittag. Der Gegenwind in Deutschlands durch Personal- und Energiekosten sollte aber nachlassen und das Breitbandgeschäft weiter wachsen. Zudem sei mit Blick auf die USA Starlink von Elon Musk ein eher unwahrscheinlicher Wettbewerber. Alles in allem ergäben sich daher mit Blick auf die Aktien Gelegenheiten./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 15:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 16:30 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Deutsche Telekom

