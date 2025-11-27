W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 72 Euro - 'Hold'

Infrastruktur
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 95 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl die Ankündigung von Infrastrukturinvestitionen in Deutschland den Bahntechnikkonzern als einen der Hauptnutznießer positioniert habe, sei der Aktienkurs in den letzten Wochen zurückgegangen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Begründung verwies der Experte auf sich abschwächende Fundamentaldaten. Insofern habe der Kurs nicht mit den hohen Markterwartungen Schritt halten können. Er bleibe bei seinem "Hold"-Votum, bis es bedeutende Kurstreiber wie etwa hohe Auftragseingänge gebe./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Vossloh

