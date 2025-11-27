ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aroundtown auf 3,30 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------