ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Bei einer UBS-Investorenveranstaltung mit dem Management des Softwarekonzerns in Zürich hätten die Nachfragemuster im zweiten Halbjahr 2025, die Wachstumsaussichten sowie das Monetarisierungs- und Effizienzpotenzial durch Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus gestanden, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem sei es um das bis 2030 erwartete Interesse an der "Rise"-Plattform sowie die wahrscheinliche künftige Verwendung der Barmittel gegangen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

