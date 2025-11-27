W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: next layer übernimmt Rechenzentrum von Drei Österreich.

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - Der österreichische Internet Service Provider next layer  
übernimmt 
bisher von Drei betriebene Housingflächen am Standort Heiligenstädter 
Lände 27c (ehem. Ö3 Medienhaus) und erweitert damit seine 
Rechenzentrums-Infrastruktur auf insgesamt vier Standorte in Wien. 
next layer übernimmt mit diesem Schritt mehr als 100 Firmenkunden, 
die Drei an diesem Standort mit Housing-Lösungen betreut hat. Die 
betroffenen Kunden erhalten in den kommenden Wochen eine schriftliche 
Benachrichtigung über diese Umstellung. 

Mit der gezielten Modernisierung und technischen Aufwertung des 
Standorts legt next layer den Fokus auf eine nachhaltige 
Weiterentwicklung und den Ausbau seiner führenden Rolle als 
unabhängiger, eigentümergeführter ISP für Geschäftskunden in 
Österreich. 
Das ehemalige Drei Rechenzentrum wird nicht nur in das bestehende 
Netzwerk integriert, sondern durch gezielte Investitionen auch 
nachhaltig gestärkt. 

"Mit dem neuen Standort setzen wir einen weiteren Meilenstein in 
unserer Infrastrukturstrategie. Wir schaffen zusätzliche Kapazitäten 
für unsere Kunden, erhöhen die Redundanz und bieten noch mehr 
Flexibilität. Und all das bei gleichbleibend persönlicher Betreuung 
und höchster technischer Qualität", erklärt Rene Avi, CTO und 
Gesellschafter von next layer . 

"Wir freuen uns, mit next layer einen kompetenten und starken Partner 
zur Seite zu haben, der unsere Housing-Kunden auch künftig mit 
qualitativ hochwertigen Lösungen betreuen wird," so Drei CEO Rudolf 
Schrefl . 

next layer betreibt nun vier hochverfügbare, energieeffiziente und 
zertifizierte Rechenzentrumsstandorte in Wien und bietet Unternehmen 
maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Cloud, Colocation, 
Netzwerk und IT-Infrastruktur. Für Kunden bedeutet das noch mehr 
Ausfallsicherheit, noch bessere Standortvernetzung und noch kürzere 
Wege zu performanter IT-Infrastruktur, direkt aus Österreich. 

Über next layer 
next layer entwirft und betreibt als eigentümergeführter 
österreichischer Internet Service Provider perfekt angepasste 
Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastruktur von 
Geschäftskunden. Ihr europaweites Telekommunikationsnetz verbindet 
eigene Colocation-Standorte in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sowie andere Rechenzentren, Netzwerk-Hubs und Exchanges mit 
Kapazitäten von bis zu n*400 Gbit/s und bietet hochwertige IP-, 
Ethernet- und Wavelength-Konnektivität mit hoher Bandbreite. Weitere 
Informationen finden Sie auf https://www.nextlayer.at . 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Pressesprecher 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 
    
   Pressekontakt next layer: 
   Georg Chytil 
   Geschäftsführer/ CEO 
   next layer Telekommunikationsdienstleistungs und Beratungs GmbH 
   Tel: +43 51764-804 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0047    2025-11-27/10:00
