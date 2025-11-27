W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Vom Startup zum Scale-up: 21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: Vom Startup zum Scale-up: 21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in Europa

Salzburg (APA-ots) - Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin  
beschleunigt ihr 
Wachstum und erreicht den nächsten großen Meilenstein: Aus dem 
erfolgreichen Startup ist mittlerweile ein stark wachsendes Scale-up 
geworden. Mit über 100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500 
Millionen Euro hat sich 21bitcoin mittlerweile als führender Bitcoin- 
Anbieter in Europa etabliert. 

Bereits 2023 überzeugte 21bitcoin mit seinem innovativen 
Geschäftsmodell sowie starkem Wachstum und konnte in der Folge die 
renommierte VR Bank Bayern Mitte als strategischen Partner und 
Investor für sich gewinnen. Seitdem ging das Wachstum ungebremst 
weiter, das Unternehmen operiert mittlerweile von den 3 Standorten 
Salzburg, Wien und München und konnte sowohl Umsatz als auch die 
Nutzerzahl in den letzten 2 Jahren mehr als verzehnfachen. Mit dem 
Erhalt der europäischen MiCAR CASP-Lizenz im Herbst 2025 startet 
21bitcoin nun in das nächste Kapitel der außergewöhnlichen 
Wachstumsgeschichte und positioniert sich als Premium-Anbieter für 
Bitcoin-Finanzdienstleistungen in Europa. 

Dank der MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) CASP-Lizenz 
können zukünftig Dienstleistungen rund um Bitcoin an über 500 
Millionen Menschen im gesamten EWR-Raum angeboten werden. Damit 
eröffnet sich für 21bitcoin die einzigartige Möglichkeit, die Rolle 
als europäischer Vorreiter und Innovator im Bereich regulierter 
Bitcoin-Dienstleistungen weiter auszubauen - und die Zukunft des 
Bitcoin-Ökosystems in Europa aktiv zu gestalten. 

"Wir haben uns über die letzten Jahre hinweg extrem stark 
entwickelt und sehen vor uns eine der spannendsten Phasen unserer 
bisherigen Unternehmensgeschichte. Mit der MiCAR CASP-Lizenz öffnen 
wir nicht nur den europäischen Markt, sondern auch die traditionelle 
Finanzwelt für Bitcoin. Unser Ziel ist es, 21bitcoin als den ersten 
Anbieter eines ganzheitlichen Bitcoin-Finanzökosystems in Europa zu 
etablieren. erklärt Daniel Winklhammer , Gründer und CEO von 
21bitcoin. 

Zwtl.: Die Vision: Mehr als eine App 

2026 wird 21bitcoin seine Produktpalette konsequent erweitern und 
die Entwicklung der nächsten Generation von Bitcoin- 
Finanzdienstleistungen vorantreiben. Geplant sind unter anderem mit 
Bitcoin besicherte Kredite , die gemeinsam mit führenden Partnern wie 
der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und Sopra Financial 
Technology entwickelt werden. Zudem arbeitet 21bitcoin an neuen 
Sparmodellen für Familien sowie an einer Whitelabel-Lösung , die 
Banken und Finanzdienstleistern einen einfachen und sicheren Zugang 
zu Bitcoin ermöglicht. 

Darüber hinaus wird der Bitcoinkauf für Unternehmen eingeführt, 
um auch dieser Zielgruppe einen vollständig regulierten Zugang zu 
Bitcoin zu bieten. Gleichzeitig legt man weiterhin einen besonderen 
Fokus auf den " 21Private Service , der ab einer Investitionssumme 
von 100.000 Euro individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen 
für vermögende Privatkunden bietet. 

Diese Entwicklungen folgen einer klaren strategischen Vision: 
21bitcoin entwickelt sich von einer Handelsplattform zu einem 
ganzheitlichen Finanzdienstleister im Bitcoin-Bereich. Damit legt das 
Unternehmen den Grundstein für ein integriertes Bitcoin- 
Finanzökosystem , das Privatkunden, Unternehmen und 
Finanzinstitutionen gleichermaßen Zugang zu einem sicheren, 
transparenten und zukunftsorientierten Finanzsystem ermöglicht. 

Zwtl.: Über 21bitcoin 

FIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg betreibt 21bitcoin, eine 
führende europäische Plattform für den Kauf, Verkauf und die sichere 
Verwahrung von Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den 
Zugang und die Nutzung von Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll 
zu gestalten und gleichzeitig höchste Anforderungen an Compliance, 
Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen. 

21bitcoin zählt über 100.000 Nutzer, hat Bitcoin im Wert von 
knapp 500 Millionen Euro abgewickelt und ist das erste Bitcoin-only 
Unternehmen, das in Österreich die MiCAR CASP-Lizenz erhalten hat. 

Weitere Informationen unter: www.21bitcoin.app 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   21bitcoin 
   Clemens Jirasek I Head of Marketing & Growth 
   E-Mail: clemens.jirasek@fior.digital 
   Website: https://21bitcoin.app/ 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1000376/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0176    2025-11-27/16:50
