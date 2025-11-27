Nach der dreitägigen Erholung hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Donnerstag erneut positiv begonnen, der Dax lag eine Stunde nach Handelsbeginn 0,15 Prozent im Plus bei 23.760 Punkten.

"Der Dax hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend erneut, an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt

Auto1-Aktie gibt nach

Aktien von Auto1 sind am Donnerstagmorgen als schwächster Wert im MDax zeitweise um mehr als 3,5 Prozent gefallen. Im Verlauf dämmten die Papiere des Autohändlers ihre Kursverluste aber deutlich ein. Belastend war zunächst ein Kursrutsch der Branchenkollegen von Aramis in Frankreich um bis zu 14,5 Prozent auf das tiefste Niveau seit August 2024.Das vor allem in Frankreich aktive Unternehmen hatte Geschäftszahlen vorgelegt und die Erwartungen an 2026 etwas gebremst. Das Wachstumstempo werde nicht ganz so schnell sein, wie bislang erhofft, hieß es im Ausblick. Neben dem aktuellen Wirtschaftsumfeld belastet Aramis aber gerade auch die politische Situation in Frankreich.

Puma-Aktie gefragt

Nach erneuten Übernahmespekulationen war die Puma-Aktie mit einem zweistelligen Kursgewinn größter Gewinner im HDAX.

Deutsche Börse (+ drei Prozent) nach J.P. Morgan Empfehlung sowie Rheinmetall und Adidas mit jeweils gut 1,5 Prozent Plus waren die stärksten Dax-Titel am Morgen. (mit Material von dpa-AFX)