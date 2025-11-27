W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bundesagentur: Arbeitskräfte-Nachfrage stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Reuters · Uhr
Berlin (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im November leicht gestiegen - bleibt aber insgesamt gering.

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) kletterte um zwei auf 100 Punkte, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Das war das erste Plus seit August - auf den höchsten Stand seit Juni. Allerdings gehe der Anstieg auf den Großauftrag eines einzelnen Arbeitgebers zurück, hieß es. "Alles in allem stabilisiert sich die Kräftenachfrage auf niedrigem Niveau."

Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen sei gegenüber November 2024 in fast allen Wirtschaftszweigen gesunken und zum Teil sogar prozentual zweistellig. Einzige Ausnahmen seien der öffentliche Bereich und das Baugewerbe, wo die Nachfrage laut BA über Vorjahr lag. Besonders starke prozentuale Einbußen zeigten sich bei Information und Kommunikation, im Gastgewerbe und den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen.

Die BA legt am Freitag in Nürnberg die Arbeitsmarktbilanz für Oktober vor. Erwartet wird aus jahreszeitlichen Gründen ein Anstieg der Arbeitslosenzahl, die im Oktober auf 2,911 Millionen gesunken war. Bereinigt um diese saisonalen Schwankungen dürfte die Zahl der Arbeitslosen zum Vormonat um 5000 steigen, wie aus einer Reuters-Umfrage unter Bankanalysten hervorgeht.

