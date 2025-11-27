W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 27.11.2025

Dax startet unverändert in den Handel am US-Feiertag

onvista · Uhr
Nach seiner dreitägigen Erholung zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn unverändert um 23.720 Punkte. Damit würde es der Dax zurück an seine 21-Tage-Linie schaffen. Im Wochenverlauf hat er sich bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war. Am Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt.

USA:  Im Plus

Hoffnungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember haben die US-Börsen auch am Mittwoch angetrieben. Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten hatten zuletzt der zeitweise schwindenden Zinsfantasie neue Nahrung gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,67 Prozent auf 47.427,12 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag nur ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.427+ 0,67 Prozent
S&P 5006.812+ 0,69 Prozent
Nasdaq 23.214+ 0,82 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember hatte bereits an den US-Märkten für Kursgewinne gesorgt. Dort ruht der Handel an diesem Donnerstag wegen "Thanksgiving". Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund 1,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.559+ 1,30 Prozent
Hang Seng25.894+ 0,50 Prozent
CSI 3004.515+ 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,12- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,67+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,00+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1592- 0,14  Prozent
Dollar in Yen156,17+ 0,47 Prozent
Euro in Yen181,04+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent58,38 USD- 0,29  USD
WTI62,80 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 38,50 (34,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EON AUF 17,50 (18,50) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 292 (246) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 3,30 (3) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SETZT VONOVIA UND MERLIN AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

