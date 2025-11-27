Nach seiner dreitägigen Erholung zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn unverändert um 23.720 Punkte. Damit würde es der Dax zurück an seine 21-Tage-Linie schaffen. Im Wochenverlauf hat er sich bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war. Am Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt.

USA: Im Plus

Hoffnungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember haben die US-Börsen auch am Mittwoch angetrieben. Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten hatten zuletzt der zeitweise schwindenden Zinsfantasie neue Nahrung gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,67 Prozent auf 47.427,12 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag nur ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.427 + 0,67 Prozent &P 500 6.812 + 0,69 Prozent Nasdaq 23.214 + 0,82 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember hatte bereits an den US-Märkten für Kursgewinne gesorgt. Dort ruht der Handel an diesem Donnerstag wegen "Thanksgiving". Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund 1,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 49.559 + 1,30 Prozent Hang Seng 25.894 + 0,50 Prozent CSI 300 4.515 + 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,12 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,67 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,00 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 58,38 USD - 0,29 USD WTI 62,80 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 38,50 (34,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EON AUF 17,50 (18,50) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 292 (246) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 3,30 (3) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SETZT VONOVIA UND MERLIN AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

Redaktion onvista/dpa-AFX