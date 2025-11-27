W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,07 Prozent auf 129,04 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,68 Prozent.

Weiterhin stehen die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg im Blick der Märkte. Kremlchef Wladimir Putin hat Pläne für Verhandlungen mit US-Vertretern nächste Woche in Russland bestätigt. Die Delegation werde in der ersten Hälfte der kommenden Woche erwartet, sagte Putin in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek zum Abschluss seines Besuchs dort.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November geringfügig aufgehellt. Die Daten bewegten den Markt jedoch kaum, da die Entwicklung so erwartet wurde. In den USA standen an "Thanksgiving" keine Konjunkturdaten auf der Agenda./jsl/he

