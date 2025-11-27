W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht Schwung aus

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach seiner dreitägigen Erholung zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn etwa 0,1 Prozent höher auf 23.747 Punkte. Damit würde es der Dax zurück an seine 21-Tage-Linie schaffen. Im Wochenverlauf hat er sich bisher um 2,7 Prozent erholt, nachdem er am vergangenen Freitag mit 22.943 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau vom Mai abgesackt war. Am Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Handel statt.

USA: - IM PLUS - Hoffnungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember haben die US-Börsen auch am Mittwoch angetrieben. Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten hatten zuletzt der zeitweise schwindenden Zinsfantasie neue Nahrung gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,67 Prozent auf 47.427,12 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag nur ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember hatte bereits an den US-Märkten für Kursgewinne gesorgt. Dort ruht der Handel an diesem Donnerstag wegen "Thanksgiving". Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um rund 1,3 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu.

DAX              		23.726,22		1,11%
XDAX            		23.744,61		0,70%
EuroSTOXX 50		  5.655,58		1,47%
Stoxx50        		  4.798,02		1,17%
				
DJIA             		47.427,12		0,67%
S&P 500        		  6.812,61		0,69%
NASDAQ 100  		25.236,94		0,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future                        129,12              -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD       		           1,1605		 0,09%	
USD/Yen             		155,96		-0,32%		
Euro/Yen       		        180,98		-0,23%

BITCOIN:

Bitcoin		                91.008		 0,59%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                                  58,38              -0,27 USD
WTI                                    62,80              -0,33 USD

/jha/

