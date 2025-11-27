EQS-Adhoc: Beendigung des Börsenlistings für AT0000A18R51und AT0000A1D8M8 im Vienna MTF

EQS-Ad-hoc: Austrian Anadi Bank AG / Schlagwort(e): Delisting

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Klagenfurt am Wörthersee, 27.11.2025

Der Vorstand der Austrian Anadi Bank AG hat am 27.11.2025 beschlossen, die Einbeziehung der Anleihen AAB STFZ.ANL. 14-26 (ISIN: AT0000A18R51) und Hypo-WBB WA Ktn. 15-27/12 (ISIN: AT0000A1D8M8) im Vienna MTF der Wiener Börse mit ehestmöglicher Wirkung aufzukündigen (Delisting). Nach Übermittlung des entsprechenden Kündigungsschreibens an die Wiener Börse beträgt die Kündigungsfrist einen Monat; letzter Handelstag im Vienna MTF ist daher voraussichtlich der 22. Dezember 2025 (maßgeblich ist die Veröffentlichung der Wiener Börse AG über die Notierungslöschung).

Unternehmen: Austrian Anadi Bank AG Inglitschstrasse 5A 9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich Internet: anadibank.com ISIN: AT0000A16QM2

