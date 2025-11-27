EQS-Adhoc: Beendigung des Börsenlistings für AT0000A18R51und AT0000A1D8M8 im Vienna MTF
EQS-Ad-hoc: Austrian Anadi Bank AG / Schlagwort(e): Delisting
Beendigung des Börsenlistings für AT0000A18R51und AT0000A1D8M8 im Vienna MTF
27.11.2025 / 18:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Klagenfurt am Wörthersee, 27.11.2025
Der Vorstand der Austrian Anadi Bank AG hat am 27.11.2025 beschlossen, die Einbeziehung der Anleihen AAB STFZ.ANL. 14-26 (ISIN: AT0000A18R51) und Hypo-WBB WA Ktn. 15-27/12 (ISIN: AT0000A1D8M8) im Vienna MTF der Wiener Börse mit ehestmöglicher Wirkung aufzukündigen (Delisting). Nach Übermittlung des entsprechenden Kündigungsschreibens an die Wiener Börse beträgt die Kündigungsfrist einen Monat; letzter Handelstag im Vienna MTF ist daher voraussichtlich der 22. Dezember 2025 (maßgeblich ist die Veröffentlichung der Wiener Börse AG über die Notierungslöschung).
Ende der Insiderinformation
27.11.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Austrian Anadi Bank AG
|Inglitschstrasse 5A
|9020 Klagenfurt am Wörthersee
|Österreich
|Internet:
|anadibank.com
|ISIN:
|AT0000A16QM2
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2237098
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2237098 27.11.2025 CET/CEST