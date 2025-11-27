EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Exklusive Gespräche zu möglichem Erwerb von Allfunds

EQS-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Deutsche Börse AG: Exklusive Gespräche zu möglichem Erwerb von Allfunds



27.11.2025 / 16:38 CET/CEST

Die Deutsche Börse AG („Deutsche Börse Group“) nimmt jüngste Marktspekulationen zur Kenntnis und bestätigt, dass sie sich in exklusiven Gesprächen mit Allfunds Group PLC („Allfunds“) über einen möglichen Erwerb sämtlicher Aktien von Allfunds (das „Unverbindliche Angebot“) befindet. Das Board von Allfunds hat einstimmig zugestimmt, dass Allfunds auf Grundlage des Unverbindlichen Angebots der Deutsche Börse Group exklusive Gespräche eingeht.

Die Bekanntgabe eines verbindlichen Angebots über einen möglichen Erwerb unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf eine Reihe üblicher Vorbedingungen, darunter unter anderem die zufriedenstellende Durchführung einer üblichen Due Diligence in Bezug auf Allfunds, die Finalisierung der endgültigen Transaktionsdokumente und die endgültige Genehmigung durch die Gremien von

Deutsche Börse Group und Allfunds.

Das Unverbindliche Angebot, das derzeit diskutiert wird, sieht eine Gesamtgegenleistung von € 8,80 je Allfunds-Aktie vor. Diese setzt sich zusammen aus € 4,30 in bar und € 4,30 in neuen Deutsche Börse Group-Aktien, basierend auf dem unbeeinflussten 10-Tage-VWAP (volumengewichteter Durchschnittskurs) der Deutsche Börse Group, zuzüglich einer zulässigen Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von € 0,20 je Allfunds-Aktie.

Gemäß den Bedingungen des Unverbindlichen Angebots wird zudem erwartet, dass die Aktionäre von Allfunds zusätzlich anteilig zum Vollzugsdatum der Transaktion eine Dividende in bar von bis zu 0,20 € pro Allfunds-Aktie für das Geschäftsjahr 2026 und 0,10 € pro Allfunds-Aktie pro Quartal im Geschäftsjahr 2027 erhalten würden.

Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss von Deutsche Börse Group und Allfunds durch ein Scheme of Arrangement unter Part 26 of the UK Companies Act 2006 umgesetzt würde.

Es besteht keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande kommt, noch hinsichtlich der Bedingungen oder des Zeitpunkts einer solchen Transaktion. Eine Transaktion würde unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen stehen. Eine weitere Bekanntmachung wird erfolgen, sobald dies angebracht ist.

