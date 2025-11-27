EQS-AFR: All for One Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.11.2025 / 11:14 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die All for One Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2025
Ort:
https://www.all-for-one.com/annual_reports_d
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2025
Ort:
https://www.all-for-one.com/annual_reports_d
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.12.2025
Ort:
https://www.all-for-one.com/annual_reports_e
