EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Carl Zeiss Meditec AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.11.2025 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Carl Zeiss Meditec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf

27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Internet:www.zeiss.de/meditec-ag/ir
Ende der MitteilungEQS News-Service

2212772 27.11.2025 CET/CEST

