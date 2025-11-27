EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Carl Zeiss Meditec AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Carl Zeiss Meditec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025

Ort:

https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf

Sprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Str. 51-52 07745 Jena Deutschland Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir

