EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Carl Zeiss Meditec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.11.2025 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Carl Zeiss Meditec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025
Ort:
https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025
Ort:
https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025
Ort:
https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_jahresabschluss_gj2425.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.12.2025
Ort:
https://www.zeiss.com/content/dam/med-ag/investor-relations/financial-publications/afx_annual_financial_statements_fy2425.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Carl Zeiss Meditec AG
|Göschwitzer Str. 51-52
|07745 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.zeiss.de/meditec-ag/ir
Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2212772 27.11.2025 CET/CEST
