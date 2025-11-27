EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
27.11.2025 / 18:15 CET/CEST
Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort:
https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-konzernzwischenmitteilung-q1-3-2025pdf.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1-3_2025.pdf
27.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
