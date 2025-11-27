W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.11.2025 / 18:15 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-konzernzwischenmitteilung-q1-3-2025pdf.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1-3_2025.pdf

27.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Internet:http://cpi-europe.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2237094 27.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CPI Europe AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtheute, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden