EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.11.2025 / 15:09 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Luca
|Nachname(n):
|Benatti
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
b) LEI
|8156002F8C11F80A9740
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|IT0004147952
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|17,0237118 CHF
|247.984,41 CHF
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|17,0237 CHF
|247.984,4100 CHF
e) Datum des Geschäfts
|26.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|SIX Swiss Exchange
|MIC:
|XSWX
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Internet:
|www.newron.com
