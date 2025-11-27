W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Newron Pharmaceuticals S.p.A.: Luca Benatti, Verkauf

Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.11.2025 / 15:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Luca
Nachname(n):Benatti

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Newron Pharmaceuticals S.p.A.

b) LEI

8156002F8C11F80A9740 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:IT0004147952

b) Art des Geschäfts

Verkauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
17,0237118 CHF247.984,41 CHF

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
17,0237 CHF247.984,4100 CHF

e) Datum des Geschäfts

26.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:SIX Swiss Exchange
MIC:XSWX

27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Newron Pharmaceuticals S.p.A.
via Antonio Meucci 3
20091 Bresso
Italien
Internet:www.newron.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102088 27.11.2025 CET/CEST

Newron Pharmaceuticals

