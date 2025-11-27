EQS-DD: Siemens AG: Hadrian Pausch von Siemens, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.11.2025 / 16:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Hadrian Nachname(n): Pausch von Siemens

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Nathalie Nachname(n): von Siemens Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 227,03980 EUR 49.948,76 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 227,0398 EUR 49.948,7600 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

