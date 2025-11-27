W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Siemens AG: Marisol von Siemens, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.11.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Marisol
Nachname(n): von Siemens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Nathalie
Nachname(n): von Siemens
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
226,8238636 EUR 49.901,25 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
226,8239 EUR 49.901,2500 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


27.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet: www.siemens.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102078  27.11.2025 CET/CEST

