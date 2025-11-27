EQS-News: 4 Millionen Euro in 30 Tagen: Die deutsche Expansion von Bizcap setzt neue Maßstäbe

EQS-News: Bizcap / Schlagwort(e): Expansion/Finanzierung

4 Millionen Euro in 30 Tagen: Die deutsche Expansion von Bizcap setzt neue Maßstäbe



27.11.2025

MÜNCHEN, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Bizcap, einer der am schnellsten wachsenden alternativen Kreditgeber für Unternehmen, hat seine Expansion nach Deutschland als den bisher erfolgreichsten internationalen Start des Unternehmens bezeichnet.

Im ersten Monat der Kreditvergabe hat Bizcap mehr als 4 Millionen Euro an Finanzierungen für deutsche kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bereitgestellt - ein Meilenstein, der den außergewöhnlichen Produkt-Markt-Fit des Unternehmens und die Stärke seiner auf Partnerschaften basierenden europäischen Strategie unterstreicht.

Der schnelle Erfolg von Bizcap in Deutschland unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedürfnisse lokaler KMU schnell zu verstehen und zu erfüllen, indem es ein Kreditvergabemodell nutzt, das auf Schnelligkeit, Flexibilität und einem starken Engagement für B2B-Partnerschaften beruht.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Maklern und Partnern hat sich Bizcap fast sofort in das deutsche Business-Ökosystem eingefügt, was zu der schnellsten umsatzbringenden Einführung in einem neuen Markt führte.

Ein starker Start durch Produkt-Markt-Fit und strategische Partnerschaften

"Wir wussten, dass Deutschland ein enormes Potenzial hat, aber das Tempo unseres Wachstums hat sogar unsere eigenen ehrgeizigen Erwartungen übertroffen", sagte Laura Schlag, Bizcaps Managing Partner für Europa.

"Das Überschreiten der 4-Millionen-Euro-Grenze bei der Finanzierung im ersten Monat ist ein klares Zeichen dafür, dass unser Angebot bei den deutschen KMU auf große Resonanz stößt. Es bestätigt unsere Überzeugung, dass schnelle, flexible und transparente Finanzierungen auf diesem Markt fehlen, und Bizcap ist hier, um diese Lücke zu schließen".

Die Expansion von Bizcap nach Europa ist in einer partnerschaftlichen Strategie verankert, die sich auf die Pflege von starken, für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen konzentriert. Dieser Ansatz hat sich besonders in Deutschland bewährt, wo Vertrauen, Glaubwürdigkeit und beständige Leistung für die Finanzierung von Unternehmen unerlässlich sind.

"Unser Erfolg in Deutschland beweist die Stärke unseres partnerschaftlichen Modells", sagte Albert Gahfi, Co-CEO von Bizcap Europe.

"Wir haben viel in den Aufbau der richtigen Beziehungen zu Maklern und B2B-Partnern investiert, und sie haben uns im Gegenzug großes Vertrauen entgegengebracht. Wenn die Partner auf Ihre Schnelligkeit, Ihr Produkt und Ihre Zuverlässigkeit vertrauen, folgt das Wachstum von selbst."

Agilität ist das Herzstück der globalen Expansion von Bizcap

Die bewährte Fähigkeit von Bizcap, neue Märkte schnell zu erschließen und gleichzeitig strenge Underwriting- und Betriebsstandards aufrechtzuerhalten, hat das Unternehmen als neuen Marktführer für die schnelle Finanzierung von KMU in Europa positioniert.

Laut Gahfi ist die Flexibilität einer der größten Vorteile von Bizcap.

"Wir brauchen keine Monate, um uns vor Ort zu etablieren oder unser Angebot anzupassen. Wir hören zu, iterieren und stellen schnell bereit. Diese Beweglichkeit ermöglicht es uns, sofort loszulegen", sagte er.

„Dies ist erst der Anfang. Deutschland ist unser bisher schnellster Start, aber es wird nicht unser letzter sein. Unser Modell ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, und wir freuen uns darauf, die Fähigkeiten von Bizcap in den kommenden Monaten auf weitere Märkte zu bringen."

Diese erfolgreiche Expansion nach Deutschland stärkt die europäische Präsenz von Bizcap und unterstreicht die Mission des Unternehmens, KMU zugängliche und zuverlässige Finanzierungslösungen anzubieten.

