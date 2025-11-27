EQS-News: Abu Dhabi Turf Club richtet 33. UAE President Cup für arabische Vollblutpferde unter der Schirmherrschaft von Mansour bin Zayed aus

EQS-News: Abu Dhabi Turf Club / Schlagwort(e): Sonstiges

Abu Dhabi Turf Club richtet 33. UAE President Cup für arabische Vollblutpferde unter der Schirmherrschaft von Mansour bin Zayed aus



28.11.2025

Der President of the UAE Cup for Arabian Purebred Horses wird am 6. Dezember ausgetragen und ist ein Höhepunkt der Saison 2025-2026 des Abu Dhabi Turf Club, die 16 Spiele umfasst

Die Besucher der prestigeträchtigen Veranstaltung kommen in den Genuss einer Vielzahl von kulinarischen Genüssen und Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter das Premium-Restaurant Strawfire, beeindruckende Installationen, die die emiratische Kultur und das emiratische Erbe feiern, Auftritte von Live-Musikern und eine spektakuläre Drohnenshow zum Abschluss der Veranstaltung.

ABU DHABI, UAE, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vizepräsident der VAE, stellvertretender Premierminister, Chef des Präsidentenhofs und Vorsitzender des Abu Dhabi Equestrian Club (ADEC), wird der Abu Dhabi Turf Club (ADTC) am 6. Dezember 2025 das 33. Rennen des President of the UAE Cup für arabische Vollblutpferde ausrichten.

Das Gruppe-1-Rennen über 2200 Meter ist ein Hauptereignis der Saison, das für sein Prestige, sein Rekord-Preisgeld und den harten Wettbewerb zwischen den Spitzenpferden bekannt ist. Bei diesem Rennen werden Elitejockeys und die besten arabischen Vollblüter um einen Anteil am Gesamtpreisgeld von 10,8 Mio. AED kämpfen, und Rennsportfans in aller Welt werden das Geschehen verfolgen. Die Veranstaltung gilt als der reichste Abend der Saison des Abu Dhabi Turf Club. Neben dem President of the UAE Cup for Arabian Purebred stehen weitere hochkarätige Rennen auf dem Programm, darunter der Gruppe 3 Yass Sprint, der UAE Breeders Cup und das Abu Dhabi Derby.

Der verstorbene Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan eröffnete 1994 die erste Ausgabe des President of the UAE Cup for Arabian Purebred Horses, um die Bedeutung der Rasse zu unterstreichen, ihre außergewöhnlichen Qualitäten auf der Rennbahn zu präsentieren und dieses Erbe als integralen Bestandteil der Traditionen des Landes zu bewahren.

Seine Exzellenz Eng. Ali Al Shaiba, Generaldirektor des Abu Dhabi Equestrian Club und des Abu Dhabi Turf Club, merkte an, dass die Unterstützung der Führung für arabische Vollblutpferde entscheidend dazu beigetragen hat, ihr Ansehen wiederherzustellen, ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen und ihre Präsenz auf der internationalen Bühne zu verbessern. Er bedankte sich für die Schirmherrschaft und Unterstützung Seiner Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan für den Präsidenten des UAE Cup für arabische Vollblutpferde.

Er sagte: „Wir im Abu Dhabi Turf Club sind stolz darauf, jedes Jahr Gastgeber des President of the UAE Cup for Arabian Purebred Horses zu sein. Dieser geschätzte Anlass spiegelt die tiefe Verwurzelung des arabischen Pferdes in den Herzen der Emiratis wider und stärkt ihre Verbundenheit mit dem Erbe des Rennsports".

Er fügte hinzu: „Seit mehr als drei Jahrzehnten ist dieser prestigeträchtige Pokal eine stolze Botschaft für die bleibenden Werte unserer Gesellschaft im Pferdesport. Es ist nach wie vor die weltweit wichtigste Veranstaltung für arabische Vollblutrennsportler, bei der die besten Pferde, renommierte Besitzer, Elitejockeys und Spitzentrainer um die Ehre kämpfen, diesen begehrten Titel zu gewinnen".

Die Besucher erwartet ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm, bei dem das emiratische Erbe und die Kultur vorgestellt werden. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren sind eingeladen, am emiratischen Nationalkleidungswettbewerb teilzunehmen, und Fotografiebegeisterte können am Fotowettbewerb UAE President Cup teilnehmen. Inspiriert von den Motiven der Großen Moschee von Sheikh Zayed, wird eine immersive Jalsa eine künstlerische visuelle Erfahrung bieten.

Für Feinschmecker wird das Strawfire, das Premium-Restaurant des Emirates Palace Mandarin Oriental, ein speziell zusammengestelltes Menü anbieten. Das vielfältige Unterhaltungsprogramm bietet traditionelle Darbietungen, die das Erbe der VAE präsentieren. Eine spektakuläre Drohnenshow wird die Feierlichkeiten zu einem großen Finale bringen, den Himmel erhellen und jeden Gast in seinen Bann ziehen.

