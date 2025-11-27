EQS-News: Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse für 9M 2025 bekannt und verzeichnet eine starke Performance im Vermietungsgeschäft sowie Fortschritte bei der Veräußerung von Projektentwicklungen

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse für 9M 2025 bekannt und verzeichnet eine starke Performance im Vermietungsgeschäft sowie Fortschritte bei der Veräußerung von Projektentwicklungen



27.11.2025 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse für 9M 2025 bekannt und verzeichnet eine starke Performance im Vermietungsgeschäft sowie Fortschritte bei der Veräußerung von Projektentwicklungen

Berliner Mietportfolio mit einem flächenbereinigten Mietwachstum von 3,2 % und einer Leerstandsquote von 1,6 %

Prognose für die Nettomieteinnahmen 2025 bestätigt

Weitere Fortschritte bei Veräußerungen und Rückführung von Verbindlichkeiten

Keine wesentliche Kapitalmarktverbindlichkeiten mit Fälligkeit vor Ende 2028



Luxemburg, 27. November 2025 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) gibt heute ihre Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum bis September 2025 bekannt.

Projektentwicklungen – Fortschritte bei Veräußerungen

Um die strategische Fokussierung auf das Mietportfolio in Berlin zu gewährleisten, hat die Veräußerung aller Upfront Sale-Entwicklungsprojekte sowie die Fertigstellung und Übergabe der wenigen verbliebenen Forward Sale-Projekte, jeweils bis Ende 2026, weiterhin höchste Priorität.

Die Veräußerungen der Projektentwicklungen ‚Cologneo III‘ in Köln und ‚The Wilhelm‘ in Berlin wurden im dritten Quartal 2025 unterzeichnet und abgeschlossen. Nach dem Bilanzstichtag des dritten Quartals wurden die Veräußerungen des ‚Holsten Quartiers‘ in Hamburg, ‚Benrather Gärten‘ in Düsseldorf und ‚Quartier Kaiserlei‘ in Offenbach erfolgreich notariell beurkundet. Der Abschluss dieser Transaktionen wird in den nächsten Monaten erwartet.

Die Nettoerlöse aus diesen Projektentwicklungsverkäufen wird zur weiteren Reduzierung der Verschuldung durch Teilrückzahlungen der 1L Ney Money Facility verwendet.

Vermietungsgeschäft – starke Performance in Q3 2025

Nach den erfolgreichen Verkäufen der 62,8 %-Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. (BCP) und des NRW-Portfolios, die beide Anfang 2025 abgeschlossen wurden, liegt der Fokus des Unternehmens auf dem Wohnungsmietportfolio in Berlin, einem attraktiven Markt mit starken Fundamentaldaten und erheblichem Potential.

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen dieser beiden Portfolioveräußerungen sanken die Nettomieteinnahmen in den ersten neun Monaten 2025 von 155 Mio. EUR im Vorjahr auf 101 Mio. EUR. Der Rückgang wurde teilweise durch Mietsteigerungen bei den verbleibenden Objekten kompensiert. Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen 2025 in einer Bandbreite von 127 bis 135 Mio. EUR.

Zum 30. September 2025 umfasst das Mietportfolio 17.695 Einheiten, davon 17.578 Einheiten im Raum Berlin. Der Wert des Mietportfolios beträgt 3,5 Mrd. EUR.

Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg deutlich von 7,71 EUR/qm/Monat im September 2024 auf 8,52 EUR/qm/Monat im September 2025, was vor allem auf die allgemeine Qualitätsverbesserung des Portfolios nach der Veräußerung des NRW-Portfolios zurückzuführen ist. Das flächenbereinigte Mietwachstum belief sich auf 3,2 % und entsprach damit den Erwartungen. Die operative Leerstandsquote blieb mit 1,6 % auf einem sehr niedrigen Niveau.

Ertragssituation – geringere Mieteinnahmen und Erträge aufgrund eines kleineren Portfolios

Das Ergebnis aus operativer Tätigkeit belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf minus 238 Mio. EUR (Vorjahr: minus 348 Mio. EUR), da es durch das Ergebnis aus dem Projektentwicklungsgeschäft einschließlich der Neubewertung der Projektentwicklungen im Neunmonatszeitraum 2025 negativ beeinflusst wurde. Das Adj. EBITDA aus Vermietungsaktivitäten belief sich auf 58 Mio. EUR und lag damit aufgrund der Verkäufe von BCP und des NRW-Portfolios unter dem Vorjahreswert von 86 Mio. EUR.

Das Nettoergebnis von minus 496 Mio. EUR (Vorjahr: plus 1.451 Mio. EUR) wurde durch Zinsaufwendungen und Einmaleffekte wie die Refinanzierung der 1L- und 1,5L-Fazilitäten Anfang 2025 negativ beeinflusst. Das Vorjahresergebnis war maßgeblich durch die im September 2024 abgeschlossene Rekapitalisierung mit der Umwandlung bestimmter Finanzinstrumente in Eigenkapital beeinflusst, wodurch ein positives außerordentliches Finanzergebnis von rund 1,8 Mrd. EUR resultierte.

Kapitalstruktur – solide Basis nach den jüngsten Maßnahmen

Die Adler Group hat bis Ende 2028 keine wesentlichen Verbindlichkeiten auf dem Kapitalmarkt mehr. 97 % der gesamten Finanzverbindlichkeiten werden im Jahr 2028 oder später fällig. Der Loan-to-Value (LTV) des Unternehmens lag im September 2025 bei 73,5 %. Zum Ende des dritten Quartals 2025 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 241 Mio. EUR.

Definitionen der Alternative Performance Measures finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf den Seiten 12–13 und 15–18 des Finanzberichts für die ersten neun Monate 2025, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist:

https://www.adler-group.com/investors/veroeffentlichungen/finanzergebnisse

Webcast

Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, am 27. November 2025, um 10:00 Uhr MEZ / 09:00 Uhr GMT statt. Der Webcast ist unter dem folgenden Link verfügbar:

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=EeaWd4ws



Kontakt

Investor Relations:

T +352 203 342 10

E investorrelations@adler-group.com

27.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 2236436

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2236436 27.11.2025 CET/CEST