EQS-News: Anyformat schließt eine von Kibo Ventures angeführte Seed-Runde in Höhe von 3,3 Millionen Euro ab, mit dem Ziel, das Dokumentenmanagement für globale Unternehmen zu transformieren

MADRID, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Anyformat, eine generative KI-Plattform, die sich auf die Extraktion und Strukturierung komplexer Daten aus jeglichen Dokumenten spezialisiert hat, hat in einer von Kibo Ventures angeführten Seed-Runde 3,3 Millionen Euro eingeworben, an der sich auch 4Founders, Abac Nest Ventures und Decelera Ventures beteiligt haben. Alle drei Fonds haben auch in die vorherige Finanzierungsrunde des Unternehmens investiert.

Das Unternehmen entwickelt die nächste Generation der Dokumenteninfrastruktur, basierend auf generativer KI. Die Technologie ermöglicht es großen Unternehmen, Verträge, Rechnungen, E-Mails oder Präsentationen mit menschlicher Genauigkeit und maschineller Geschwindigkeit zu verarbeiten und dabei die vollständige Kontrolle über sensible Daten zu behalten. Anyformat hat bereits Projekte für die Regierung von Singapur, die L'Oréal Group und die IAG Group entwickelt und damit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, in komplexen Umgebungen mit hohen Anforderungen zu agieren.

Seit der Beschaffung von 520.000 Euro im Juni 2025 hat Anyformat seine Fähigkeiten über die herkömmliche Dokumentenextraktion hinaus erheblich erweitert. Das Unternehmen ist nun der einzige Anbieter, der aus einem Dokument extrahierte Informationen in Echtzeit mit den firmeneigenen Daten eines Unternehmens kombinieren kann. Dies ermöglicht die automatisierte Analyse unstrukturierter Dokumente bei gleichzeitigem Abgleich der Daten mit internen Aufzeichnungen wie Kundendatenbanken, Richtlinien, Produktkatalogen oder historischen Informationen.

Für Unternehmen, die mit komplexer Dokumentation und fragmentierten Systemen arbeiten, eliminiert diese Funktion manuelle Validierungsschritte, reduziert Fehler und beschleunigt wichtige Geschäftsprozesse. Laut dem Innovation Catalyst-Bericht von Dell Technologies sind 68 % der spanischen Unternehmen nicht in der Lage, ihre Daten in wertvolle Echtzeit-Erkenntnisse umzuwandeln – eine Lücke, die Anyformat schließen möchte.

„Der Markt für Dokumentenintelligenz tritt in eine neue Phase ein, die von generativer KI und agentenbasierten Systemen vorangetrieben wird. Anyformat hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, kritische Prozesse zu automatisieren und gleichzeitig die Datenhoheit zu wahren, eine wesentliche Anforderung in Europa. Die Vision und das Talent der Gründer in Verbindung mit dem enormen Potenzial der KI in einem großen und wachsenden Markt waren ausschlaggebende Faktoren für unsere Investitionsentscheidung", erklärt Javier Torremocha, Mitbegründer und geschäftsführender Partner bei Kibo Ventures.

Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seiner Technologie, um jegliche Dateien in strukturierte Daten für Analysen, Business Intelligence und operative Arbeitsabläufe umzuwandeln, wobei stets strenge Datenschutz- und Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Das Wachstum schreitet voran: Für das Jahr 2026 wird ein wiederkehrender Jahresumsatz von über 1 Million Euro prognostiziert

Anyformat prognostiziert für 2026 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 1 Million Euro, angetrieben durch die Expansion in Europa und die steigende Nachfrage nach Automatisierung, Compliance-Tools und fortschrittlicher Dokumentenverarbeitung.

„Dokumente bilden das Rückgrat jeder Organisation. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese mit menschlicher Intelligenz, maschineller Geschwindigkeit und dem von modernen Vorschriften geforderten Sicherheitsniveau zu analysieren", erklärt Juan Huguet, Geschäftsführer und Mitbegründer. Technischer Leiter und Mitbegründer Diego Pérez ergänzt: „Wir entwickeln Technologien, die weit über die einfache Digitalisierung von Dokumenten hinausgehen."

Die neue Finanzierungsrunde wird die Produktentwicklung beschleunigen und die Ingenieurs- und Produktteams erweitern, wodurch die fortschrittlichen Extraktionsfähigkeiten und proprietären Fehlererkennungsmodelle gestärkt werden. Das Unternehmen wird außerdem ein spezielles Vertriebsteam aufbauen, das sich auf Spanien und die Europäische Union konzentriert.

Anyformat wird weiterhin in seine datenschutzorientierte Infrastruktur investieren und auf Zertifizierungen wie ISO 27001 hinarbeiten, die für die Betreuung großer Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen unerlässlich sind.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/anyformat-schlieWt-eine-von-kibo-ventures-angefuhrte-seed-runde-in-hohe-von-3-3-millionen-euro-ab-mit-dem-ziel-das-dokumentenmanagement-fur-globale-unternehmen-zu-transformieren-302627702.html

