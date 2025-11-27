EQS-News: DeFi Technologies gibt einen Meilenstein für das Venture-Portfoliounternehmen Stablecorp bekannt, da QCAD Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin wird

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Private Equity/Expansion

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TORONTO, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Portfoliounternehmen Canada Stablecorp Inc. („Stablecorp") und der QCAD Digital Trust einen bedeutenden nationalen Meilenstein erreicht haben: QCAD wurde als Kanadas erste konforme CAD-Stablecoin zugelassen.

Stablecorp gab bekannt, dass der QCAD Digital Trust nach einem mehrjährigen Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden die endgültige Genehmigung für den Prospekt erhalten hat, der die Ausgabe von QCAD-Token gemäß dem aktuellen kanadischen Regulierungsrahmen für Stablecoins qualifiziert. Dieser Meilenstein setzt neue Maßstäbe für konformes, auf CAD lautendes digitales Geld und legt den Grundstein für eine breitere Akzeptanz von tokenisierten kanadischen Dollar im Zahlungsverkehr und auf den Kapitalmärkten.

Stablecorp ist Teil des Venture-Portfolios von DeFi Technologies, nachdem am 25. September 2025 eine strategische Investition und kommerzielle Zusammenarbeit angekündigt worden war. Durch diese Partnerschaft will DeFi Technologies dazu beitragen, QCAD als zentrale kanadische Dollar-Währung auf seiner Produkt- und Handelsplattform zu etablieren.

Wie DeFi Technologies QCAD unterstützen will

DeFi Technologies und Stablecorp wollen sich auf die Skalierung von QCAD in drei Kernbereichen konzentrieren:

Produktentwicklung: DeFi Technologies plant, direkt und über Valour Inc. („Valour") QCAD-integrierte Produkte zu entwickeln, darunter CAD-gebundene ETPs, Renditeprodukte und strukturierte Lösungen, die privaten und institutionellen Anlegern einen regulierten Zugang zur Wirtschaft digitaler Vermögenswerte ermöglichen.

Liquidität und Marktzugang: DeFi Technologies ist als bevorzugter Liquiditätsanbieter für QCAD positioniert und unterstützt die Ausführung auf institutionellem Niveau, On-/Off-Ramps sowie Mint-/Redeem-Flows in wichtigen Korridoren wie dem Handel zwischen Kanada und den USA sowie grenzüberschreitenden Zahlungen.

Sicherheit und Zukunftssicherheit: In Zusammenarbeit mit BTQ Technologies Corp. („BTQ"), einem führenden Unternehmen im Bereich Quantensicherheit und Partner von DeFi Technologies, beabsichtigt das Unternehmen, die Entwicklung einer Post-Quanten-Sicherheits-Roadmap für QCAD zu unterstützen, da das Volumen und die systemische Bedeutung im Laufe der Zeit zunehmen werden.

„Mit diesem Meilenstein haben wir den Grundstein für ein neues Finanzsystem gelegt – eines, das offener, effizienter und für jeden Kanadier zugänglicher ist", sagte Kesem Frank, CEO von Stablecorp. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern von DeFi Technologies QCAD nicht nur als Token zu positionieren, sondern als Schlüssel zur Erschließung des digitalen Potenzials Kanadas."

„Die Zulassung von QCAD als Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin ist ein entscheidender Meilenstein für Stablecorp und für den kanadischen Markt für digitale Vermögenswerte", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies. „Eine vollständig regulierte kanadische Dollar-Rail passt genau zu unserer Strategie, kategoriedefinierende Infrastruktur zu unterstützen, und ermöglicht es uns, das Wachstum von QCAD auf unserer Plattform und in unserem breiteren institutionellen Netzwerk zu fördern."

„Aus geschäftlicher Sicht bietet uns QCAD einen leistungsstarken Baustein für die nächste Wachstumsphase von DeFi Technologies", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies. „Wir sehen Chancen, CAD-gebundene ETPs und strukturierte Produkte auf den Markt zu bringen, institutionelle On- und Off-Ramp-Flows zu vertiefen und letztendlich neue, wiederkehrende Gebühren- und Spread-Einnahmequellen zu schaffen, während wir uns gleichzeitig an Kanadas sich entwickelndem regulatorischem Rahmen für digitale Vermögenswerte ausrichten."

Informatione zu dem QCAD Digital Trust und zu Stablecorp

Der QCAD Digital Trust ist ein Trust in Ontario, der die Reservevermögen im Namen der Inhaber von QCAD hält. Stablecorp ist eines der führenden Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur in Kanada und konzentriert sich auf die Entwicklung professioneller Blockchain-Lösungen. In Zusammenarbeit mit Branchenführern entwickelt Stablecorp ausgefeilte, skalierbare konforme Produkte wie QCAD, die als Grundlage für die nächste Generation von Finanzdienstleistungen dienen. Weitere Informationen über QCAD, einschließlich der Reservevermögen und der mit dem QCAD-Programm verbundenen Bedingungen, finden Sie auf der Website von Stablecorp (www.stablecorp.ca) und unter dem Profil des Trusts auf SEDAR+ unter unter www.sedarplus.ca.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem kommerzielle Kooperationen mit Stablecorp und BTQ, die Regulierung und Skalierung der Stablecoin QCAD, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.





