EQS-News: Johannes Linden als CFO des Jahres 2025 ausgezeichnet

27. November 2025

Johannes Linden als CFO des Jahres 2025 ausgezeichnet

Winterbach, Deutschland: PFISTERER freut sich bekanntzugeben, dass Johannes Linden, Co-CEO und CFO der PFISTERER Holding SE, vom FINANCE-Magazin des F.A.Z.-Fachverlags als CFO des Jahres 2025 ausgezeichnet wurde. Die feierliche Verleihung fand am 26.11.2025 im Rahmen der Kongressmesse Structured FINANCE in Stuttgart statt. Das FINANCE-Magazin ist eines der führenden Fachmedien für Finanzentscheider in Deutschland und die Structured FINANCE gilt als wichtigste Plattform für strukturierte Finanzierungen im deutschsprachigen Raum.

Johannes Linden verfügt über langjährige Erfahrung im technologieorientierten Mittelstand und hat sowohl in Deutschland als auch international bedeutende Erfolge erzielt. Unter anderem begleitete er als CEO und Vice-GM ein Technologieunternehmen in China erfolgreich auf dem Weg an den Star Market der Börse Shanghai.

Im Jahr 2025 führte er diese Erfolgsserie als Co-CEO und CFO der PFISTERER Holding fort. Trotz herausfordernder Marktbedingungen konnte das Unternehmen den geplanten Börsengang erfolgreich umsetzen. PFISTERER stärkt damit seine langfristige Wachstumsstrategie. Gemeinsam mit Co-CEO Dr. Konstantin Kurfiss zählte Johannes Linden zu den maßgeblichen Treibern dieses historischen Meilensteins in der Unternehmensgeschichte.

Die positive Entwicklung seit dem Börsengang bestätigt die Richtigkeit dieser strategischen Entscheidung: Der Aktienkurs zeigt seit dem IPO eine sehr erfreuliche Dynamik, Umsatz und Auftragseingang wachsen deutlich und das Unternehmen kann wichtige Investitionen für zukünftige Projekte und Technologien gezielt vorantreiben.

„Das ist eine herausragende Leistung, speziell in diesem schwierigen Umfeld, das durch geopolitische Konflikte und Zolldiskussionen geprägt ist“, begründet FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz die Auszeichnung. „Besonders erwähnenswert ist die bisherige Börsenperformance von PFISTERER, an der sich viele andere ein Beispiel nehmen können.“

Zu seiner Auszeichnung sagt Johannes Linden: „Die Ehrung zum CFO des Jahres freut mich sehr, ist sie neben der Anerkennung meines persönlichen Engagements gleichwohl insbesondere ein Beleg dafür, welche Kraft ein starkes Team entfalten kann. PFISTERER verfügt über ein solches Team und dessen Durchschlagskraft wird täglich höher. Wir werden die durch den Börsengang geschaffenen Möglichkeiten nutzen, um PFISTERER international weiterzuentwickeln. Dazu investieren wir fortgesetzt in Menschen, Technologien und Standorte und wachsen nachhaltig und profitabel. Besonderen Dank möchte ich meinem Vorstandskollegen Dr. Konstantin Kurfiss, dem Aufsichtsrat und der Familie Pfisterer für deren wertvolle Unterstützung aussprechen. Wir blicken gemeinsam optimistisch nach vorn und sehen hervorragende Chancen, unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen.“

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit führendes, börsennotiertes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an zentralen Schnittstellen in Stromnetzen von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie. Mit über 100 Jahren Erfahrung seit unserer Gründung im Jahr 1921 sind wir an 17 Standorten in 15 Ländern vertreten und beliefern Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. PFISTERER steht für Unabhängigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, eine sichere und zukunftsfähige Energieinfrastruktur zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com.

PRESSEKONTAKT

Trang Grün

Corporate Head of Marketing & Communication

Tel.: +49 151 44382202

E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Web: www.pfisterer.com

