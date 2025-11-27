EQS-News: Klappbares Flaggschiff-Handy als Highlight der Produktvorstellung von Huawei in Dubai

EQS-News: HUAWEI / Schlagwort(e): Produkteinführung

Klappbares Flaggschiff-Handy als Highlight der Produktvorstellung von Huawei in Dubai



27.11.2025 / 04:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHENZHEN, China, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Huawei wird am 11. Dezember 2025 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, seine Flaggschiff-Produktvorstellung „Unfold the Moment" veranstalten. Bei der Veranstaltung werden bahnbrechende Produkte wie das klappbare Smartphone der nächsten Generation HUAWEI Mate X7, die Open-Ear-TWS-Ohrhörer HUAWEI FreeClip 2, die HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN und das HUAWEI MatePad 11.5 S vorgestellt.

„Unfold the Moment" bezieht sich nicht nur auf das Aufklappen von Faltgeräten, sondern auch auf die bereichernden Erfahrungen, die innovative Produkte mit sich bringen.

Huawei brachte 2019 sein erstes klappbares Smartphone, das HUAWEI Mate X, auf den Markt und ist seit sieben Jahren führend in der Falttechnologie, wo es Innovationen in den Bereichen Design, Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung vorantreibt. Laut einem Bericht der International Data Corporation (IDC) hielt das Unternehmen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen Marktanteil von 70 % am chinesischen Markt für klappbare Smartphones und lag mit über zehn Millionen ausgelieferten Geräten an erster Stelle. Das HUAWEI Mate X7 verfügt über eine bahnbrechende Dual-Klapptechnologie, verbesserte Zuverlässigkeit und eine mobile Fotografie, die mit den besten nicht klappbaren Smartphones mithalten kann.

Auf der Launch-Veranstaltung werden auch die HUAWEI FreeClip 2-Ohrhörer vorgestellt, die die Tradition der atmungsaktiven HUAWEI FreeClip-Produktreihe fortsetzen, jedoch mit erheblichen Verbesserungen in Bezug auf Audioqualität, Tragekomfort und Vielseitigkeit. Dies sorgt für einen klareren und komfortableren Klang den ganzen Tag über. Die ebenfalls neu erscheinende HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN verfügt über ein innovatives Design, das hochwertige Materialien verwendet und eine ganze Reihe fortschrittlicher Funktionen unterstützt.

Ein weiteres Highlight der Launch-Veranstaltung wird die Vorstellung des HUAWEI MatePad 11.5 S sein, das die Krönung der seit 2014 bestehenden Kompetenz von Huawei in der Tablet-Branche darstellt und über ein neues und verbessertes PaperMatte-Display verfügt, das sich ideal für die Arbeit und das Lernen unterwegs eignet.

Angetrieben von seinem Engagement für die Benutzererfahrung hat Huawei mit seinem Streben nach Innovation die Spitze der Forschung und Entwicklung erreicht und eine Reihe bahnbrechender Innovationen hervorgebracht. Huawei freut sich darauf, gemeinsam mit Nutzern auf der ganzen Welt „Unfold the Moment" umzusetzen und die bemerkenswerten Möglichkeiten der technologieorientierten Welt von morgen zu nutzen und zu gestalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831859/20251125192018_97_208.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/klappbares-flaggschiff-handy-als-highlight-der-produktvorstellung-von-huawei-in-dubai-302627290.html

27.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2236510 27.11.2025 CET/CEST