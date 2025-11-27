EQS-News: Level Up mit #7Up:Bybit feiert sein 7-jähriges Jubiläum und bedankt sich mit 2,5 Millionen Dollar bei fast 80 Millionen Händlern weltweit

EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Miscellaneous

Level Up mit #7Up:Bybit feiert sein 7-jähriges Jubiläum und bedankt sich mit 2,5 Millionen Dollar bei fast 80 Millionen Händlern weltweit



27.11.2025 / 16:35 CET/CEST

DUBAI, VAE, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, ist stolz darauf, ihr siebenjähriges Jubiläum zu feiern und ihre Handelsgemeinschaft von fast 80 Millionen Nutzern weltweit zu würdigen. Mit einer Belohnung von 2,5 Millionen USDbietet eine Reihe von Feierlichkeiten von jetzt bis ins neue Jahr hinein Bybit-Nutzern weltweit die Möglichkeit, durch festliche und themenbezogene Aktivitäten Belohnungen zu gewinnen und an den Erfolgen von Bybit im Laufe der Jahre teilzuhaben.

Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit, blickte auf sieben Jahre Innovation, Wachstum und Engagement für den Aufbau einer konformen, benutzerorientierten Plattform für digitale Vermögenswerte zurück und bedankte sich bei der Bybit-Community und den Partnern des Ökosystems.

„Bybit wurde mit der Idee gegründet, dass alle Händler eine Plattform verdienen, die ihnen zuhört und sich an ihre Bedürfnisse anpasst. Seitdem hat es sich zu einem Ökosystem entwickelt, das von echter Leidenschaft für die Branche, Beharrlichkeit und Transparenz geprägt ist", so Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit. „Die Entwicklung von Bybit wird von offenen Gesprächen mit unseren Nutzern geleitet – manchmal herausfordernd, immer ehrlich. Anlässlich unseres siebenjährigen Jubiläums möchten wir der Community, die diese Entwicklung ermöglicht hat, etwas zurückgeben und mit ihr feiern."

#7Up mit Bybit: 2,5 Millionen Dollar in saisonalen Prämien

Die #7Up-Feier von Bybit unterstreicht den Weg der Community, gemeinsam zu wachsen, zu skalieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Vom 26. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 können teilnahmeberechtigte Nutzer während der gesamten Weihnachtszeit an sechs themenbezogenen Preispools teilnehmen, bis es im Januar 2026 zum finalen Blast Off kommt. Die Prämien werden auf der Grundlage des Engagements der Community und der Leistungen der Nutzer in drei Gewinnkategorien verteilt:

Non-Stop-Prämien zum Jahresende: Während des gesamten Veranstaltungszeitraums werden sechs saisonale Preispools freigeschaltet. Teilnahmeberechtigte Nutzer können durch das Erreichen von Mantle-Avatar-Levels aus sechs Preispools gewinnen. In jeder Runde während der Feiertage können Teilnehmer, die erfolgreich neue Level freischalten, Prämien von 2025 bis zum neuen Jahr gewinnen.

Rangliste für den Hauptpreis: Die während der Veranstaltung gesammelten Punkte helfen den Händlern, sich ihre Spitzenplätze in der Hauptrangliste zu sichern. Die 7.777 Teilnehmer mit den höchsten Platzierungen teilen sich einen großen Preispool, wobei der Teilnehmer mit der besten Leistung Anspruch auf den Hauptpreis in Höhe von 77.777 USD hat.

Verlosungen - 100% Gewinnchance: Benutzer können durch das Erfüllen verschiedener Aufgaben während des Aktionszeitraums Teilnahmen an den Glücksziehungen gewinnen. Jede Ziehung garantiert einen Preis mit Belohnungen von mindestens 0,7 USDT bis zu 77 MNT pro Teilnahme.

Barrieren überwinden: Regulatorische Erfolge treffen auf Innovation

Im siebten Jahr seines Bestehens erzielte Bybit bedeutende Fortschritte bei der regulatorischen Angleichung, wobei Bybit EU offiziell die Markets-in-Crypto-Assets (MiCAR)-Lizenz in Österreich erhielt. Diese Zulassung stärkt das Engagement von Bybit für Compliance und langfristigen Service für europäische Nutzer und bietet ein Modell für die Regulierung von Krypto-Assets in der gesamten Region.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Bybit als erste Kryptobörse mit einer vollständigen Lizenz als Betreiber einer virtuellen Vermögensplattform von der Securities and Commodities Authority (SCA) der VAE ausgezeichnet, nachdem Anfang 2025 eine grundsätzliche Genehmigung erteilt worden war. Diese Anerkennung unterstreicht den Ruf von Bybit für hohe Standards in den Bereichen Compliance, Governance und Sicherheit und positioniert die Vereinigten Arabischen Emirate weiter als weltweit führend in der Regulierung digitaler Vermögenswerte.

Byreal, eine von Bybit unterstützte dezentrale Börse (DEX) auf Solana-Basis, wurde im Oktober gestartet und beschleunigt die Entwicklung einer dezentralen Liquiditätsinfrastruktur. Die Plattform hat in kurzer Zeit eine bemerkenswerte Zugkraft erreicht und rangiert derzeit mit einem kumulierten Handelsvolumen von über 869 Millionen US-Dollar auf Platz 5 der 30-Tage-Gebühren- und Umsatzrangliste von DefiLlama für Solana-DEX. Die Plattform hat ihre Partnerschaften auf über 40 Projekte in den Bereichen Real World Assets (RWA), KI, Infrastruktur und DeFi ausgeweitet und unterstützt 13 xStocks-Token-Aktien über ihre fortschrittliche Ausführungsschicht.

Im vergangenen Jahr hat Bybit die Integration von Mantle in seine Plattform verbessert und die strategische Allianz vertieft, was die rasante Entwicklung und Integration einer fortschrittlichen DeFi-Infrastruktur vorangetrieben hat. Diese Partnerschaft läutet eine neue Welle der Blockchain-Innovation ein und positioniert Bybit an der Spitze des wachsenden Zugangs zu hochentwickelten On-Chain-Tools für Nutzer und Institutionen gleichermaßen.

2025 markierte auch den ersten GUINNESS WORLD RECORDS™ für Kryptowährungen: Bybits Flaggschiff-Handelswettbewerb, die World Series of Trading (WSOT) 2025, schrieb Geschichte, indem er einen GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel für die meisten Teilnehmer an einem Online-Handelswettbewerb innerhalb von 24 Stunden erhielt – eine Branchenpremiere und ein Beweis für die Stärke der Community.

Seit seiner Gründung hat sich Bybit dafür eingesetzt, die Standards für Leistung, Transparenz und Nutzerbefähigung im Krypto- und Blockchain-Sektor zu erhöhen. Das Vertrauen und die Loyalität der globalen Nutzerbasis von Bybit haben zu kontinuierlicher Innovation und Widerstandsfähigkeit in guten wie in schlechten Zeiten geführt. Das 7-jährige Jubiläum ist ein Beweis für den Gemeinschaftsgeist und die Energie innerhalb der Bybit-Community.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nähere Informationen zur Berechtigung und zu den Einschränkungen finden Sie im Internet: Bybit | #7Up

Informationen zu Bybit

Bybit ist nach Handelsvolumen die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse und betreut eine globale Community von über 70 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem das Unternehmen ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

Für weitere Informationen über Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

Für Aktualisierungen folgen Sie bitte: Bybits Communitys und sozialen Medien

