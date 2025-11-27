EQS-News: World Phygital Community stellt Global Advisory Council vor, der die Zukunft von Phygital Sport gestalten soll

EQS-News: World Phygital Community (WPC) / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Der neue Council bringt ein internationales Gremium aus führenden Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Sport, Innovation und Politik zusammen, um eine globale Strategie zu entwickeln und das Wachstum des Phygital Competition zu beschleunigen.

HONGKONG, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Die World Phygital Community (WPC), die globale Regulierungsbehörde für Phygital Sports, hat die Gründung ihres ersten Advisory Council bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um ein angesehenes Gremium internationaler Expertinnen und Experten, das die langfristige Strategie, die Innovationsagenda und die globale Expansion von Phygital Sport – der sich schnell entwickelnden Verschmelzung von physischen und digitalen Sportwettbewerben – begleiten soll.

Der Rat, dem zunächst vier führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Technologie, Diplomatie und Unternehmertum angehören, wird die WPC in Bezug auf globales politisches Engagement, kommerzielle Möglichkeiten und Rahmenbedingungen beraten, welche die nachhaltige Entwicklung des Sports weltweit gewährleisten. Er unterstützt auch die breitere Kultivierung des Phygital Sporting-Ökosystems, einschließlich des Höhepunkts des Phygital Sport: der Games of the Future.

„Phygital Sport ist mehr als eine neue Sportart. Es ist ein neuer Weg für Menschen auf der ganzen Welt, sich über Wettkämpfe miteinander zu verbinden", sagt Dan Merkley, Chairperson und Managing Director der WPC. „Der Council bringt außergewöhnliche Führungskräfte zusammen, die sowohl die Kraft des Sports als auch das Potenzial der Technologie verstehen. Jedes Mitglied stellt eine Brücke dar, die den traditionellen Sport mit der digitalen Welt verbindet und lokale Innovationen mit globalen Chancen verknüpft. Ihre Erkenntnisse werden uns dabei helfen, verantwortungsbewusst und inklusiv zu wachsen und eine gemeinsame Vision dafür zu entwickeln, wie Phygital Sport im globalen Maßstab wachsen kann."

Die Gründungsmitglieder des Council repräsentieren einen vielfältigen Querschnitt an Fachwissen – vom Veranstaltungsmanagement auf olympischer Ebene und internationaler Diplomatie bis hin zu Innovation, Unternehmertum und digitaler Transformation. Jeder von ihnen bringt eine einzigartige Perspektive in die Mission der WPC ein und wird für eine zwölfmonatige Amtszeit ernannt:

Bernt Erik Bjontegard – Als ehemaliger NASA-Raketenwissenschaftler und F&E-Führungskraft bei Qualcomm hat Bjontegard bahnbrechende Projekte in den Bereichen Weltraumtechnologie und mobile Kommunikation geleitet. Er ist der Gründer von Spark Compass, einer preisgekrönten Plattform für kontextbezogene Intelligenz, die Smart-City-Lösungen unterstützt und das Engagement der Fans im Sport durch Augmented Reality und das Internet der Dinge verbessert hat. Bjontegard hat außerdem mehrere Partnerschaften mit globalen Tech-Giganten wie Apple, IBM und Samsung geschlossen und verfügt über mehrere erteilte Patente und mehr als 50 angemeldete Patente, welche die Kluft zwischen Ideen und deren praktischer Umsetzung überbrücken.

David Feng Xintao – Als Experte für internationale Kommunikation und Veranstaltungskoordination im globalen Sport verfügt David Feng über umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung der olympischen Bewegung. Als Protocol, Event and Hospitality Manager beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) leitete er die Planung und Durchführung der Hospitality-Programme für die Olympischen Spiele 2008 in Peking, 2010 in Vancouver, 2012 in London und 2014 in Sotschi. Seine Arbeit umfasst die enge Zusammenarbeit mit Regierungen, lokalen Organisationskomitees, nationalen olympischen Komitees, internationalen Verbänden und großen globalen Marken, die mit der olympischen Bewegung verbunden sind.

Francline Fonderson – Als Gründerin und President der Cameroon Association for Technology and Cultural Exchange (CATCE) hat Francline Fonderson Pionierarbeit geleistet und Programme entwickelt, die den traditionellen Sport mit dem digitalen Wettbewerb verbinden. Er genießt hohes Ansehen für seine Arbeit, bei der er lokale Regierungen, Sponsoren und Jugendnetzwerke zusammenbringt, um nachhaltige Wege für junge Sprtlerinnen und Sportler und Gamer in Zentral- und Westafrika zu schaffen.

Jorge O'Ryan Schutz – Seine Karriere erstreckt sich über die Bereiche Diplomatie, öffentliche Verwaltung und Sportmanagement. Der ehemalige Profi-Basketballspieler war Präsident des Club Deportivo Universidad Católica, chilenischer Botschafter in Deutschland und Generaldirektor von ProChile, der chilenischen Agentur für Export- und Investitionsförderung. Heute ist er Director of International Development und Director of the Board des UC Innovation Center.

Der Council wird sich auf vier Schlüsselbereiche konzentrieren: Sensibilisierung für WPC-Initiativen, Erschließung neuer Märkte, Beratung zu kommerziellen Möglichkeiten und Mitwirkung an der Entwicklung von Regulierungsstandards. Er wird regelmäßig mit der WPC-Leitung zusammentreffen und die Ergebnisse öffentlich bekanntgeben, um Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Steuerung des Wachstums des Phygital Movement zu gewährleisten.

Mit dieser Initiative setzt die WPC ihr Engagement für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen führenden Persönlichkeiten fort, die eine gemeinsame Vision für die Zukunft des Sports haben, eine Vision, die körperliche Fähigkeiten und digitale Innovationen miteinander verbindet und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Athletinnen und Athleten, Vereine und Verbände weltweit schafft.

Informationen zur World Phygital Community (WPC):

Die World Phygital Community (WPC) ist eine gemeinnützige, internationale Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, den Phygital Sport weltweit zu fördern, indem sie physische und digitale Mitglieder weltweit zusammenbringt. Sie ist zuständig für die Überwachung der Regeln und Vorschriften des Phygital Sport und die Ausrichtung von Ranglistenturnieren für die Games of the Future: https://worldphygital.org

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: press@worldphygital.org

Informationen zu den Games of the Future (GOTF):

Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die Welten des physischen sowie digitalen Sports miteinander verschmelzen und die den Höhepunkt des Phygital Sport darstellt. Das Turnier bringt die nächste Generation Phygital Sporting Heroes aus aller Welt zusammen, um sich in verschiedenen Phygital-Disziplinen und -Herausforderungen zu messen. Die Games of the Future 2025 werden in Abu Dhabi stattfinden, während die Games of the Future 2026 in Astana, Kasachstan, abgehalten werden. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://gofuture.games

