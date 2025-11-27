W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1586 US-Dollar

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1586 (Mittwoch: 1,1577) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8631 (0,8637) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87540 (0,87760) britische Pfund, 181,11 (181,09) japanische Yen und 0,9337 (0,9341) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/mis

